王永平：與振民望「大纜扯唔埋」 劉兆佳：不排除行會也換人

馬嶽：或加速AO離巢 料短期不換林鄭

王永平認為，今次的大換班如屬實，「看不到對政府未來施政有多大影響」。他說，傳聞中只有更換局長，「司長也沒有」，認為面對現時管治困局，特別是反修例運動後政府威信下跌，「更換幾個局長可以影響到對特首、整個政府的管治威望？兩者『大纜都扯唔埋』」。

馬嶽稱，過往問責制多因政治錯誤、醜聞而換人，今次傳將撤換的局長並非民望最低，同時律政司長鄭若驊、保安局長李家超卻可留任，予人感覺「沒什麼標準」；並稱現時難求「很有民望」的人加入政府，料對提升民望幫助不大，而過往公眾曾冀短期內撤換特首林鄭月娥，但現時換局長，意味短期內料不會撤換林鄭。

劉：聶平調時間巧合非因22條

今次官場地震，適逢政制及內地事務局長聶德權就政府三度出稿就中聯辦是否按《基本法》22條設立一事致歉。有建制派私下認為，更換問責班子時機不佳，因增加了22條的因素，會令外界有很多聯想、認為非純粹與管治有關。對此馬嶽說，聶德權最近因武漢包機而民望回升，但被平調所帶出的信息，如同因22條而被降職，令人認為若犯政治錯誤便會被「手起刀落」。但他亦提醒，公務員事務局此階段很政治性，因涉及會否對公務員「秋後算帳」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，聶德權平調不是因為處理22條問題不當，因若問責應要下台，班子此時重組只是巧合。他認為班子重組已部署了一段時間，不止調動現有的人，更要找新人加入，目的是強化政府管治威信和能力，如應對選舉和地區政治的能力，不排除行政會議都要換人。

換人會否有助9月立法會建制派選情？民主派會議召集人陳淑莊質疑，由曾國衞接替聶德權，「會否對未來選舉安排有變化，甚至準備大量DQ候選人？」馬嶽則稱，2018年香港眾志周庭、工黨劉小麗被撤銷資格（DQ）時，都是由聶德權任局長，要DQ毋須換人；但他指出過往政制局主要由政務官出任，今次找來紀律部隊背景的曾國衞，的確較奇怪。

明報記者