帶隊接港人被視升官「考牌」 曾國衞月前稱「沒想過」

稱完成任務因國家支持 辦公室放習肖像

因應人事變動，副入境處長區嘉宏料接任處長。另外，據悉曾國衞於入境處的副官吳文雄，會到駐京辦出任總入境事務主任。

曾國衞因兩度帶隊接載港人的行動，知名度大升，外界一直盛傳他會接掌保安局。他返港後接受傳媒訪問時，主動提到外界有傳他「博人氣」、「考牌」等，他回應稱「半點都無諗過」，「只希望我還在入境處的這段時間，帶領好部門」。他早前接受《紫荊雜誌》訪問，談及兩次行動時，稱「沒有國家的支持，我們根本不可能完成這樣一個艱巨的任務」；照片顯示，曾國衞辦公室內放了有國家主席習近平肖像的紀念碟及與他握手的合照。公民黨立法會議員譚文豪認為，曾國衞得以升任是因為「背靠祖國」。

2月時民建聯議員鄭泳舜到日本協助滯留郵輪港人，在機場與曾國衞談天，其間曾國衞被影到向鄭說「你老竇（保良局前主席鄭錦鐘）叫我睇住你」。

56歲的曾國衞1987年4月加入人民入境事務處（現入境事務處），2016年接替陳國基任處長。其妻子是去年升任海關副關長的何珮珊，是首名女性副關長，很大機會升任「一姐」。

金發局主席：許正宇財庫局長好人選

至於盛傳升任創科局長的薛永恒，現任機電工程署長，其工作也有涉足科技，推出過創新科技協作平台「E&M InnoPortal」，收集政府部門、公營機構和機電業界對應用不同科技的需求，讓初創企業及學術機構提供相應創新科技解決方案，署方亦會提供場地測試與機電相關項目。薛永恒曾稱署方會擔當「促成者」及「推廣者」角色，支持創科界和學術機構的研發工作，並為政府部門和公營機構物色應用創新科技，促進智慧城市發展。

而盛傳由私人機構加入問責班子的是民建聯中委、金發局行政總監許正宇。金發局主席李律仁說，若許正宇真的接任財經事務及庫務局長，會是很好的人選，形容許熟悉市場，具備國際、本地及內地的經驗，熱愛香港及服務社會。