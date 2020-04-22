消息：4局長免職 聶德權平調 羅智光劉江華劉怡翔楊偉雄將離任 入境處長掌政制局

曾國衞入問責團隊 民建聯徐英偉許正宇掌兩局

機電署長薛永恒升創科局長

消息稱多名局長將遭撤換，因仍待中央公布任命，故昨日未有回應人事調動，料北京日內有公布。將由入境處長晉身問責團隊任政制局長的曾國衞現年56歲，近月因帶隊赴海外協助滯留港人，一度被視為下任保安局長熱門。至於民政事務局和財庫局兩局長的空缺，傳分別會由勞工及福利局副局長徐英偉和金融發展局行政總監許正宇出任，兩人都是民建聯成員。至於創科局長人選，有消息稱機電工程署長薛永恒將接替楊偉雄。

料中央日內公布 政府未回應傳聞

消息稱，羅智光、劉江華、劉怡翔、楊偉雄被免任後料離開政府。本報嘗試聯絡聶德權、徐英偉和薛永恒等，未獲回覆；並向多個相關政策局查詢，政府未有回應上述傳聞。

徐英偉和許正宇都是民建聯成員。徐英偉2006年加入民建聯，08年成為首批政治助理，擔任民政事務局長政助，至2017年以40歲之齡出任副勞福局長，若他返回民政局出任局長消息屬實，將是首人由政助、副局長升至局長。而許正宇於去年才加入民建聯，是已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟。

葉劉：拓人才來源好事 不再只靠AO

曾任政務官的行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀說，這幾年的政務官應該明白，將來港府的主要官員來源，不會如以往般主要依賴政務官（AO），紀律部隊、政黨甚至其他諮詢機構、委員會的人，只要具公共政策和行政能力者，都可以成為主要官員，並認為政府拓闊人才來源是好事。葉太表示，曾國衞曾帶隊赴日本等地協助滯留港人只是個別行動，入境處對救援行動很有經驗，但做政制是新範疇，對他來說有挑戰，但相信曾國衞是可靠人選。

陳克勤：任入境處長證曾國衞獲中央信任

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤說，工作上與曾國衞有認識，感覺他為人「硬淨」、想法細緻，舉例到日本的救援行動，曾國衞有親自策劃，並請纓帶隊。他認為，曾國衞任職入境處多年，在內地有關係網絡、熟悉內地官場是優勢，不過由於他不是「做開政治、政制」，由公務員出身，可能要在政制方面「溫吓書」。陳克勤相信，曾國衞能擔任入境處長已證明他能得到中央信任。

泛民：最需問責者沒下台 憂武官進場治港

民主派會議召集人陳淑莊稱，最需要問責者都未見被置換，意味今次人事調動並非「鞠躬下台」。她說更換官員並非香港人可決定，亦反映問責制完全失效。

民主黨主席胡志偉表示，今次人事調動肯定並非因反修例風波問責下台，因調動的都不是主責官員，亦未觸碰律政司長鄭若驊、保安局長李家超等民望甚低的官員。但他認為，將紀律部隊系統的曾國衞置換聶德權，由外國經驗可見，如要展開暴政、專權過程，必先掌控警政系統，認為人事調動明顯反映警政系統「一把抓」、「文官退場，武官進場」，斥特首林鄭月娥作為文官代表，無意志管治香港。

明報記者

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