為NGO訂口罩 學生義工遭騙36萬

5日拘31人 搗兩詐騙集團

警方2月起接獲1865宗口罩詐騙個案，涉及逾3900受害者及5690萬元騙款。警方網絡安全及科技罪案調查科2月成立內部協調指揮中心，並於上周三起一連5日採取「孤峰行動」，於全港多處拘捕18男13女，介乎16至61歲，涉及145宗個案、逾400名受害人及300萬元損失。行動中檢獲手提電話、電腦及提款卡等證物。被捕31人全已獲准保釋候查。行動仍在進行，不排除更多人被捕。網絡安全及科技罪案調查科警司陳樂生指出，部分騙徒向別人借用或購買銀行戶口以收款，增加調查困難。

發劣質口罩拖延曝光 復開新帳戶行騙

行動中，東九龍及新界北總區分別搗破兩個口罩騙案詐騙集團，拘捕15人。其中新界北總區搗破一個由一對無業情侶操縱的集團，涉嫌在1月底透過Carousell及網上討論區訛稱有口罩及酒精搓水液出售，承諾2月頭可發貨，後以不同藉口拖延，並向部分受害人派發一些劣質口罩予受害人「應急」，以拖延事件曝光。警方調查期間，騙徒再在其中一平台開新帳戶，3月初再以同一手法行騙。

案件涉及126名受害人，損失金額逾130萬元。其中一名10多歲男學生為一間非牟利機構做義工，透過該集團為機構訂購口罩以派給有需要者，賣家失去聯絡，損失36萬元，為該集團涉款最大騙案。警方上周三在旺角、油塘及半山拘捕3男1女，介乎22至61歲，報稱會計、無業及退休人士，包括在旺角拘捕該對無業情侶主腦，涉嫌串謀詐騙。

另外，東九龍總區重案組亦收到約200宗口罩騙案舉報，涉及260名受害者，行動中拘捕11人，介乎16至42歲。其中該總區亦搗破一個集團，涉及122名受害人，損失金額超過10萬元。警方上周三在油麻地及將軍澳拘捕2名19歲本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，分別報稱髮廊助理及侍應。

（抗疫新階段）