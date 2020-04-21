首宗外籍者判監 違檢疫令離港被截 印度商人囚4周

被告為報稱商人的印度男子KUMAR Deepak（31歲）。辯方求情稱，被告在印度一間軟件開發公司工作，兩年來5次出入香港，對事件已深感後悔，他只是誤以為民政事務署在檢疫協助熱線教他如何到中國，代表批准他離開。

求情稱檢疫熱線教北上 以為獲准

案情指出，被告上月21日晚上從土耳其抵達香港國際機場，入境處人員為他戴上檢疫手帶，並派發書面檢疫令通知。被告的檢疫令原在4月3日才完結，但在翌日他離開位於香港仔某酒店的檢疫地點，下午1時多經深圳灣口岸離境，嘗試入境深圳時被內地職員發現他有手帶而送返本港，隨即被安排入住駿洋邨繼續強制隔離至本月3日。

不懂啟動手帶 難承擔酒店費

被告在警誡下稱，他進入香港仔酒店後因不懂操作，沒有啟動手帶。他又知道不可離開酒店，但無法承擔14天酒店的費用，而他透過民政署的熱線告知該職員他在中國有住所時，有職員教他到中國，就以為獲准離港。其中一名接聽被告電話的職員稱，有指示他查詢衛生署，但衛生署證實無接到被告來電。

翻查資料，該印度商人為首名違反外國抵港者強制檢疫令的人；另有3名本港居民因違反強制檢疫，包括虛報檢疫地址及隔離期間試圖出境，於上月30日被判囚10日至3個月。

【案件編號：KTCC434/20】

明報記者

（抗疫新階段）