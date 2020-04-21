浸大凍結按表現加薪 中大正副校捐薪 設基金支援大學成員

浸大校長錢大康在電郵稱，社會動盪及疫情令大學開支增，料未來數月情况更差，當務之急是要保持大學財政穩健，故即日起採取節流安排，控制人力成本。員工按表現加薪機制暫停，但維持7月的薪酬調整（General pay adjustments）。員工晉升方案，助理教授級或以上不受影響，但行政人員、教學和研究人員要經更嚴密審視（見表）。

根據浸大2018至19年度財務報表，截至2019年6月30日的年度，大學總收入近31.9億元，主要來自政府撥款（45.1%）；學費、課程及其他收費（38%）；雜項服務收入（7.5%）；利息及淨投資收入（5.7%）等。同年總開支30.9億元，最大筆支出用於教學及科研（59.6%），其次為校舍及有關開支（15.2%）。

馮偉華：經濟差 大學投資回報減

教協會長馮偉華稱，社會運動令大學保安及維修費增，捐款減少，加上非本地生收生受影響，亦影響收入；而經濟大環境轉差，大學基金的投資收入回報亦減少，未來財政不樂觀。不過他認為，大學本身有豐厚盈餘，凍薪甚至減薪對中低層員工影響大，而減縮人手或增加前線員工的工作量。他認為大學應考慮於此時善用盈餘，而非向員工「開刀」。

浸大新聞系高級講師呂秉權稱，疫情打擊整個社會，大學難獨善其身，又認為浸大籌款能力及大學研究成果轉移所獲的收益未必及其他大學。

至於其他大學節流安排，城大上周表示正考慮2021年凍薪，無計劃裁員。科大昨表示過去數月各方面開支明顯增加，目前暫無裁員、凍薪及要求員工放無薪假等計劃。理大稱會一如以往仔細審視所有開支。

明報記者

（抗疫新階段）