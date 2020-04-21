零確診個半月首見 限聚令料延14天

政府專家顧問團成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台節目《千禧年代》稱，因前日再有本地個案，需時追查感染途徑及密切接觸者，相信「一定要」延長限聚令等措施。衛生防護中心曾稱兩個潛伏期即28日無本地個案，就代表疫情受控，許認為最理想是28日沒本地個案便可放寬，但今次是新病毒，難長時間無新增本地個案，若一段時間沒不明來歷個案或保持確診單位數，相信仍可接受。

兩周新增低水平 部門研重開部分設施

據了解，政府至昨晚仍未就延長各措施作最終決定，但內部傾向不終止針對飲食業務、酒吧、卡拉OK等限制措施，料連同限聚令，極可能多延14天，原因是疫情仍未穩定，前日再現一宗不明源頭本地個案。有政府官員表示，本周後期將開始文憑試，考評局雖已有嚴謹措施，但社區傳染風險有所增加，下周佛誕和勞動節一連4天長周末假期，按復活節經驗市民會鬆懈，政府內部不想貿然再增其他風險。另因過去兩周新增個案處較低水平，減少公務員在家工作和重開部分康體設施等，相關部門會研究有否鬆綁空間，大前提仍是減少傳播風險。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，不少患者沒病徵，28日無個案不代表社區沒傳播鏈，「無可能永遠等28日」，今次疫情是持久戰，措施應「能放能收」。對於卡拉OK等能否恢復營業，他認為隨疫情回落，政府應與業界商討如何找出更安全營運模式，如增設屏障等方式逐步恢復運作。

出院留學生復陽 瑪麗：病毒殘餘非再感染

此外，南區區議員黃銳熺表示，4月7日出院的17歲男患者、英國留學生昨不適，召救護車到瑪麗醫院，接受測試後有「呈陽性徵象」。瑪麗醫院回覆稱，初步化驗結果顯示病人體內有不具傳染性的病毒殘餘，認為病人非再受感染，會繼續做測試進一步確定結果。

（抗疫新階段）