住客狼狽拖篋離開 批酒店早上始通知

水馬電閘封酒店 停泊車輛被驅趕

本報記者昨早到富豪東方酒店了解，發現大批住客拖着行李匆忙離開酒店，部分人帶同最少4件大型行李，離開時非常狼狽。酒店職員拒絕沒房卡的人進入酒店，稱暫時不再出租房間。至下午4時，警方到場徵用一個的士站駐守，並以大型水馬及電閘封鎖整座酒店，其間驅趕附近停泊的車輛，包括傳媒採訪車，政府工人亦陸續搬入雪櫃等物資進入酒店。

現場有消息指出，酒店昨午12時後正式被政府使用，住客將獲安排入住沙田麗豪酒店及尖沙嘴富豪九龍酒店。記者昨嘗試到富豪東方酒店官方網頁預訂房間，發現即日起至8月31日均無房間提供，只能預約9月1日或以後入住。

住客李太稱，她早前向富豪東方酒店租用兩房間，並簽下4個月租約，但入住僅一周即要遷離，現要親友請假前來助遷尖沙嘴富豪九龍酒店。她指出，一直未接到酒店通知，昨早落樓到大堂量體溫時發現門卡失效，向職員求助才獲告知中午後酒店將成檢疫中心，批評酒店和當局安排失當：「政府同酒店唔係噚晚先傾，有乜理由到今朝（昨早）我問起先通知？」

住客梁先生同樣因寓所裝修而入住富豪東方，入住9日後要遷走。他說，因遷就工作地點才入住，昨晨如常出門到大堂量體溫才獲口頭通知事件，認為酒店應早點通知住客，以免住客狼狽離開，「關於疫情就無所謂，但早啲通知就好啲囉」。

對面大廈街坊急遷 批措施倉卒

街坊陳先生一家四口住在酒店對面寶城大樓，他說昨日中午才在網上得悉事件。他說，單位大門對着酒店，酒店外牆有通風口，家中有讀幼稚園小朋友及5個月大嬰兒，擔心他們感染。他說，昨晚會先封死窗戶，今日遷往親戚家居住，日後再入住會找消毒公司消毒。他批評政府措施倉卒，無給予充裕時間他們搬遷。

（抗疫新階段）