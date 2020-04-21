供抵港者留宿等結果 被質疑遠機場近民居 富豪東方租作檢測 議員批太遲

明報記者

位於九龍城的富豪東方酒店，大批住客昨早起突獲告知要搬離，當時有傳酒店將用作檢疫，住客紛執拾行裝，狼狽遷至其他酒店。本報中午致電酒店，職員稱酒店被政府徵用3個月，用途不明。

須戴電子手環 上午抵港者續留亞博

4月8日起沒病徵的機場抵港者需到亞博館留深喉唾液樣本及等候檢測結果。政府昨午宣布，4月22日起衛生署會視乎航班抵港時間、檢測時間等因素，安排需通宵等候結果的人到富豪東方酒店暫時留宿。清晨或上午抵港者會繼續留在亞博館等結果，下午或晚上抵港者因不會在同日有結果，將乘專車到酒店。政府稱檢疫者需戴電子手環，不可離開酒店房間，否則會違反檢疫令構成刑事罪行，最高罰2.5萬元及監禁半年。

政府：只宿一晚 社區無額外風險

政府發言人稱，酒店會提供基本膳食，相關人士一般只留宿一晚，若對病毒呈陰性將回家檢疫，若陽性則送院。發言人強調他們沒病徵，亦乘專車到酒店，不會對社區帶來額外風險，亦有保安服務確保他們不可擅離。

食衛局及衛生署向區議會提交文件稱，政府已考慮設施和選址是否符合要求，包括能否在極短時間內投入使用、位置、設施、基建、環境及對附近居民可能造成的影響等，認為富豪東方酒店是少數符合要求及具規模經濟效益的地點。衛生防護中心感染控制專家及政府工程師已視察酒店通風系統，認為不會對附近樓宇或社區有額外風險。

富豪國際酒店集團回覆稱，富豪東方酒店將預留逾400間房間予衛生署作等候檢測結果中心。

區會主席轟沒諮詢 業界：政府有聯絡不同酒店

九龍城區議會主席蕭亮聲批評，政府事前沒諮詢區議會，憂酒店接近民居，帶來感染風險。酒店工會主席徐考澧表示，酒店職員亦擔憂感染風險，他促請政府確保酒店有足夠防感染措施，關注若有職員不願服務，會否另安排工作。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，政府有聯絡不同酒店商討，雙方同意下才用作檢測。他認為在檢疫設施不足下，有業主願提供酒店屬好事，相比酒店同時有檢疫者及一般住客，能減低交叉感染風險。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，讓抵港者集中在酒店等候結果，較亞博館理想，交叉感染風險較低。

郭家麒倡陸路入境者採類似措施

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒批評政府反應太慢，數個月前已要求政府用酒店檢疫，現已錯過外地返港潮，若一早實行，防回港者游走社區，可大大減低社區傳播風險。他認為宜挑選接近關口及遠離民居的酒店作檢疫，機場附近亦有酒店，「點解捨易取難？」他建議除機場入境者，陸路入境者亦應在指定地點檢測及等候結果。

（抗疫新階段）