工聯調查：三成人停工放無薪假 14%被裁

工聯會4月8至18日以網上及實體問卷訪問2225名市民，了解他們的就業情况。結果顯示，33%受訪者稱被停工及沒有收入、31%放無薪假、14%表示被裁員。被問及未來求職信心，86%人稱沒信心在未來3個月內找到全職工作。

調查亦發現，問到什麼因素影響就業（5項中可選多項），32%受訪者認為是疫情，24%說是持續的社會暴力事件，20%人稱與社會政局動盪有關。

工聯會立法會議員麥美娟促請政府設立不設入息及資產審查的緊急失業援助金，向失業者提供6個月、以工資中位數八成為上限的援助金。她又呼籲政府「實際一點」，盡快派發各項薪金補貼。

麥美娟憂再有社會運動 經濟難快復蘇

對於勞工及福利局長羅致光近日一再表示政府已放寬綜援的資產限額上限以協助失業者，麥美娟稱綜援以家庭為單位申請，如果失業者的家人有工作、或資產超出上限，仍然沒法受惠；相反，如果失業援助金是個人申請，可直接惠及失業者。另外，她表示近日疫情緩和，但擔心再有社會運動，因近日已有相關文宣出現；認為本港嚴重失業或就業不足情况在疫情過後不會得以解決，「經濟復蘇的路漫長」。

（抗疫新階段）