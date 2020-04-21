餐飲服務失業率8.6% 業界稱限聚令挫一半生意

業界冀限聚令鬆綁 工會：無薪假者如失業

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，「限聚令」實施後，很多食肆停業、裁員、結業，業界生意額挫四至六成，料本月有逾2000名從業員被裁；估計5月公布2至4月餐飲服務活動的失業率和就業不足率，或分別升至8.8%和6%，冀政府日後將「限聚令」人數限制由4增至6，並將期限由14日減至7日。

飲食業職工總會主席郭宏興稱，該行業的失業率及就業不足率未完全反映實况，有酒樓員工自2月10日至今一直被放無薪假，雖屬開工不足，但實際猶如失業般零收入。他說，工會近月每天接到10多宗工友求助及核實遣散費，但政府至今仍無措施協助失業者，促請政府盡快發放失業援助金，支援這班新「失業大軍」。

（抗疫新階段）