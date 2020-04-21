3兼職全丟 劏房客變無家者

1月底失業變「麥難民」 獲協助暫住酒店

Peter曾任西餐廳兼職侍應、酒吧及名車陳列室的兼職清潔工，平均月入可達2萬多元，至去年12月起收入漸減，至今年1月底，更因餐廳生意轉差，他成為被裁對象；雪上加霜，聘用他任兼職清潔的中環酒吧及名車陳列室，亦因生意差將其辭退。近期市道低迷，Peter說試過再找相關兼職亦不獲聘。原租住劏房的Peter頓時沒有收入，又因過去「大花筒」而沒積蓄，失業後無力交租，只能在公園或麥當勞過夜，首嘗無家者滋味。他說需衝破心理關口，「但只可以接受，誰叫自己不儲錢」，又稱2003年SARS時做冷氣學徒，仍可跟師傅日日開工，幾乎未試過失業。露宿期間他認識其他無家者，獲介紹到慈善團體先解決三餐，團體更替他租住現居的油麻地酒店房間，結束3星期的「無家」生活。

疫下無家者增 團體眾籌助覓居所

服務無家者的慈善團體ImpactHK，項目經理黃筱媛說，近月因疫情導致失業的無家者有所增加，其中以40至60歲的單身者居多，當中不乏尼泊爾人，她說疫情下少數族裔往往首當其衝成為被裁員對象。

早前麥當勞一度暫停晚市堂食，團體發起「無家者緊急安全住屋」眾籌項目，為無家者租住臨時住所如賓館、劏房，眾籌在3天內已6倍超額完成，現已完成眾籌，並為約50人覓得居所。黃筱媛說，無家者以往大多做飲食、地盤等散工，而清潔工一般是「臨界點」，「如果清潔工都找不到，真的會失業」。她稱劏房月租約3000至4000元，疫情前後變化不大，問題在不少基層者因失業而未能負擔。

（抗疫新階段）