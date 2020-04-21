失業率4.2% 就業不足10年新高 飈0.5百分點 學者：未見頂

就業不足率2.1% 多2.8萬人失業

去年12月至今年2月失業率3.7%，就業不足率1.5%。統計處昨公布，今年1至3月失業率進一步升至4.2%，是2010年7至9月以來新高，就業不足率升至2.1%，屬2010年2至4月以來新高；同期總就業人數按年跌3.6%至372萬，總勞動人口按年跌2.2%至約388萬，兩者皆為有紀錄以來最大跌幅。

失業率按月急升0.5個百分點。翻查2008年11月至2009年1月失業率4.6%，升至08年12月至2009年2月5.1%，當時升幅亦為0.5個百分點。

今年1至3月的失業人口較去年12月至今年2月增2.81萬，令「失業大軍」增至逾16萬。其中「建造」業新增5800人，至約2.89萬人失業；「零售、住宿及膳食服務」新增3200人，至約3.88萬人失業；「金融、保險、地產、專業及商用服務」新增5400人，至2.49萬人失業。

消費旅遊6.8% 09年後最高

羅致光：短期續面對經濟衝擊

勞工及福利局長羅致光說，疫情嚴重干擾經濟活動，勞工市場急劇惡化，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）失業率急升至6.8%，是2009年8至10月全球金融危機爆發後的最高水平，就業不足率急升至3.9%，為自2003年6至8月受SARS沉重打擊後的高位；當中「餐飲服務活動」業情况極嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。

此外，建造業失業率及就業不足率分別急升至8.5%及7.1%，其中「樓房裝飾、修葺及保養」行業失業率更由9.8%升至11.5%；運輸業的失業及就業不足情况亦惡化（見表）。羅致光說，勞工市場短期內將繼續面對疫情對經濟衝擊帶來的巨大壓力，政府已推出歷來最大規模紓緩措施，包括防疫抗疫基金下兩輪總額達2875億元的措施，政府會密切留意發展，包括各措施的進展和成效。

學者：政府援助遲 下月或見5%

中文大學商學院高級講師李兆波稱，失業率及就業不足率仍未「見頂」，政府援助措施推得太遲，下月公布今年2至4月失業率或升至5%，就業不足率或達3%。工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪稱，統計處數據不包含停工、被迫放無薪假僱員，未完全反映現况，今次失業率涉滯後或高估就業率，相信失業情况更嚴重。

顧問料樓市不會如SARS時大跌

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文認為，現時失業或半失業人口的購買力，主要影響小型住宅單位，但企業生意差，不少中高層收入減少，影響中產買樓及換樓意欲。他估計樓市不會如2003年SARS般出現懸崖式下跌，維持預測今年一般及豪宅樓價跌一成。

明報記者

（抗疫新階段）

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