梁美芬：事涉中港關係 覆核輸硬

梁美芬解釋，兩辦屬中央授權處理香港事務機關，是直接代表中央發聲，稱如有人提出訴訟，相信本地法院難以審理，因法官也不能代中央說應由什麼部門負責對港工作，只能由中央政府判斷，且事涉中央與特區關係，解釋權在人大常委。

湯家驊籲停爭拗 終極或釀釋法

行會成員、資深大律師湯家驊呼籲不應再爭拗22條，否則終極或導致釋法。他亦稱，中聯辦提出的行使監督權，是針對港府的管治，是根據基本法行事，不應視為干預。

公民黨促政制委會特別會議討論

公民黨表示，兩辦及港府的行為和言論「令社會嘩然」，要求政制事務委員會盡快召開特別會議討論。公民黨指出，政制及內地事務局長聶德權2018年曾回答議員說，「我們亦相信中聯辦會一如既往，根據基本法第22條訂明，遵守香港特別行政區的法律」，稱說法代表中聯辦受22條第1款限制，即不得干預香港內務。

田北辰倡憲法專家解釋：

比中聯辦一錘定音有說服力

身兼全國人代的立法會議員田北辰說，他及不少港人也一直以為中聯辦受基本法22條規限，現在中聯辦自己說不屬22條提及的中央部門，應由更多憲法專家解釋基本法立法原意，稱這比中聯辦自己「一錘定音」有說服力。田認為一般立法會「拉布」不涉國家關係，屬香港內務，中央可避免評論，但目前內會停擺選不到主席，法案積壓不能處理，已屬「癱瘓」立法會的層次，觸及基本法實施，認同中央有權表達關注。

明報記者