陳弘毅：前身新華社分社 中聯辦非據22條成立 陳文敏：隨便改變 基本法名存實亡

聶德權2018年立會答問：信中聯辦一如既往依22條守法

中聯辦上周五稱，港澳辦、中聯辦（兩辦）不是《基本法》第22條所指的一般意義上的「中央人民政府所屬各部門」，可對港「行使監督權」。

基本法第22條有5條款，主要是限制中央各部門、省市機構不能干預香港事務。翻查資料，政府過去多年都稱中央政府在港設立了3機構，包括駐軍、外交部特派員公署及中聯辦，並強調中聯辦會根據基本法第22條訂明，遵守香港特區法律。然而，政府未有直接提及中聯辦是按照基本法什麼條例成立，而在2007年提交立法會的文件則稱，《基本法》第22條下中央在港設立的機構包括中聯辦。中聯辦前身是新華社香港分社，回歸前已成立，2000年1月易名中聯辦（見右表）。

李柱銘：中聯辦沒更正聶德權

基本法草委、民主黨創黨主席李柱銘稱，22條列明「中央人民政府所屬各部門」，是指「（中央政府）什麼部門都不可以干預，為何現時有兩個部門可以？」政制及內地事務局長聶德權2018年在立法會稱，相信中聯辦會一如既往，根據《基本法》第22條訂明，遵守香港特區的法律，李柱銘反問，當時聶德權發言後，亦未見中聯辦發聲更正。李又質疑，如中聯辦不屬22條設立的機構，但之前購買物業可獲豁免印花稅，「現時是否重新繳交（印花稅）？」根據《印花稅條例》，中央人民政府在香港購買物業獲豁免繳納相關印花稅。

港府07年文件稱據22條設立

陳文敏在本報觀點版（B4）撰文表示，「特區政府在2007年提交立法會的文件中清楚說明，中聯辦是根據《基本法》第22條第2款在港設立辦事處的」，質疑若中聯辦不是根據第22條第2款設立辦事處，它的法律依據何來？陳說為保障香港高度自治，才有第22條保證中央各部門及其他省市不得干預特區自行管理事務的條款。

陳文敏說，法治要求法律的解釋以客觀為基礎，法律的解釋不能隨政治需求而隨便改變或扭曲，稱若基本法的解釋只是取決於當權者的取向，「當中央部門可以被解釋為不是中央部門，那基本法只是徒具虛殼，名存實亡了」。

陳弘毅持不同意見，表示基本法22條是複雜的，第2款提及的「中央各部門」，是指國務院26個部門，舉例若國務院教育部想來港設機構，就要徵得香港同意並經中央人民政府批准。而中聯辦早在回歸前就以新華社香港分社身分在港設立，其後易名，不是根據基本法22條第2款而成立。

陳弘毅說，基本法22條不是「好重大的法律問題」，稱當下更重要是處理內會停擺，「香港有史以來，立法會的立法功能被癱瘓」。他表示，兩辦發聲是指出憲制危機，發表的意見是符合香港利益，加上聲明只是對基本法執行的關注，不構成干預香港。

梁美芬稱對22條過往有誤區

基本法委員會委員梁美芬表示，在22條問題上過往存有「誤區」，稱兩辦是「中央人民政府」的直屬執行機關，處理對港事務，故22條「中央人民政府所屬各部門」，是指國務院下其他部門，如內地稅務部門不能來港收稅等，但基本法中有多項涉及中央的權力，執行機關是兩辦。她稱按照基本法，中央政府有很大權力，如第48條，可向特首發出「指令」，但認為兩辦今次是代表中央提出關注，不是干預。

明報記者

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