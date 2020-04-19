泛民斥「大搜捕」有劇本配合兩辦 周浩鼎：扣帽子 抹黑警方

民主黨主席胡志偉稱，政府利用法律上的空子，以法律行為遏制言論自由。他說，去年8月18日、10月1日遊行，雖然無不反對通知書，但相安無事，認為政府拘捕、檢控遊行者，是製造寒蟬效應。

陳文敏：屬和平集會檢控或違人權法

名譽資深大律師、港大法律學院教授陳文敏向本報說，政府說不同人犯法要一視同仁，雖說得堂而皇之，但他們是否真的犯法可以商榷。他舉例李柱銘和吳靄儀只是參與「未經批准集會」，但屬和平的集會，檢控或違反《人權法》。他解釋，雖有條例要求先通知警方才能集會，法庭案例指出，相關條例沒違反人權法，但執行上則可能違反人權法，故今次檢控有商榷之處。他說，李吳二人參與和平集會而被控，兩人去年取得國際人權獎，現時檢控他們肯定會令國際關注，中國正打「疫情外交」，但香港警察把中國打壓人權的形象呈現，很明顯是「幫倒忙」。

葛珮帆：拉人大快人心

香港人權監察譴責侵犯人權的「惡法」和執法，強調不應因組織或參與和平示威而追究刑責，而聯合國特別報告員聯合報告曾質疑和平集會須事先通知和批准的制度。

新民黨主席葉劉淑儀說法律面前人人平等，不論是傳媒集團老闆或立法會前議員都沒有特權，檢控基於證據，法庭會作出公平裁決，不應政治化。

民建聯葛珮帆形容拘捕「大快人心」，稱黎智英、李柱銘等人「反中亂港」，犧牲年輕人充當政治棋子，須予以嚴懲。民建聯周浩鼎認為警方是依法辦事，但民主派議員扣上帽子，抹黑成「大搜捕」。

（反修例風暴）