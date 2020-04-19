4人曾海外游說 建制：中央一定搞你先

特首林鄭月娥、政務司長張建宗、律政司長鄭若驊上周接連同一口徑批評有立法會議員等人走到外國，要求一些外國政府或外國議會對於香港的內部事務作出各方面的評論，甚至制裁香港，是對香港的赤裸裸干預。中聯辦前日亦發稿，稱相關政治人物「告洋狀」，出賣香港和國家利益、突破一國兩制底線，警告相關政治人物要「埋單」。

稱中美全面「開戰」 不再顧忌惹反彈

有建制核心分析，中美兩國已全面「開戰」，香港的角色在疫情下已不大重要，中央做事不會再顧忌是否引起反彈，而是應做則做。該建制派認為，看近來的形勢，泛民提出「五大訴求」中的「特赦」已無可能，而且泛民稱倘9月立選泛民議席過半就會否決政府所有議案，用以脅迫中央或特區政府，更令中央要出重手以保障香港的穩定。

至於「大搜捕」是否配合中央的「連環拳」，該人稱不知道律政司的考慮，但認為相關人等一早要檢控，拖到昨日未知是否因為中央發聲，政府才「如夢初醒」。至於是否為建制派在立法會選舉清除障礙，該人認為兩者沒有因果關係，因為涉去年示威活動的泛民多不勝數，「唔會拉得晒」，不會改變到政治大勢。

建制中人：對立選影響言之尚早

湯家驊：警「配合」中聯辦無根據

另一建制中人稱對立法會選舉的影響是言之尚早，何况社會撕裂下已無中間票，「不會因為你拉人就會影響選舉」。行政會議成員湯家驊說，民主派稱警方與中聯辦「互相配合」的說法無事實根據，因為警方要拘捕人要有足夠證據，特別是入屋搜查，要長時間蒐證，而且所涉的是去年的事件，遠遠早過中聯辦發聲明時間。

明報記者

（反修例風暴）