15泛民被捕 涉組織參與未獲批集結 包括李柱銘黎智英 泛民批政治秋後算帳

涉8‧18 10‧1 10‧20集結遊行

全部保釋下月提堂 保安局：依法辦事

15人昨晚已完成落案起訴，並已全部保釋。民主派形容這次「大搜捕」是政治秋後算帳，政府趁疫情期間「趁火打劫」，而且與港澳辦、中聯辦日前高調發聲明的時機巧合，認為是早有「劇本」。建制派認為警方依法辦事，但民主派議員扣上帽子形容是大搜捕、作出抹黑（見A2另稿）。

被捕15人包括李柱銘、李卓人、黎智英、吳靄儀；民主黨的前主席楊森和何俊仁、立法會前議員單仲偕；社民連主席黃浩銘、副主席梁國雄、秘書長吳文遠；民陣副召集人陳皓桓、支聯會秘書蔡耀昌、工黨何秀蘭、立法會前議員區諾軒，以及街工立法會議員梁耀忠。

保安局發言人回應稱，拘捕行動是根據警方調查所得證據進行，嚴格按照相關法例行事。發言人表示，法律面前人人平等，無人可凌駕法律或犯了法而不需面對後果；如有證據顯示任何人犯法，無論是什麼身分或背景都要面對法律制裁，無人享特權。

與年輕人同成被告 李柱銘稱感驕傲

鄧炳強稱要為言論感羞恥

警務處長鄧炳強表示，警方提出檢控主要看證據，警方執法不偏不倚、不理該人的背景和身分，「亦不理會他是否能控制傳媒繼續抹黑警隊」；並稱對有人將犯法的責任推給別人感到擔憂。李柱銘獲保釋後稱對與年輕人同被告感到驕傲，鄧炳強不點名批評，稱對其言論感到驚訝，認為作為法律界地位崇高者，應呼籲年輕人守法，認為李要為其言論感到羞恥。

5人另涉公告未經批准遊行

港島總區刑事部昨日拘捕13男2女，年齡介乎24至81歲。警方稱他們涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日，在港島區及九龍區組織及參與未經批准集結，違反《公安條例》第17條，其中5人亦涉嫌於去年9月30日及10月19日公告10月1日及10月20日未經批准的遊行。15人將被起訴有關罪行，案件5月18日在東區裁判法院提堂。

英外交部聲明：政府應免火上加油

這是警方個半月內第二度拘捕黎智英、李卓人和楊森。他們曾於2月28日被捕，3人涉嫌參與去年8月31日一個未經批准遊行，合共被控以一項「明知而參與未經批准集結」，案件將於5月5日提堂。

今次拘捕行動引起國際關注。英國外交部發聲明表示關注事件，聲明稱《中英聯合聲明》及《基本法》保障和平示威的權利，亦奠定港人生活方式；示威以和平方式進行是重要的，而政府應避免「火上加油」、做出一些會激起矛盾的行為。聲明續稱政府應專注透過有意義的政治對話，重建社會信任。

前港督彭定康表示，正當全世界集中處理新冠病毒疫情，北京和香港政府進一步「埋葬一國兩制」。他說，警方拘捕多名傑出的民主領袖，是對香港價值觀一次史無前例的衝擊，涉案遊行示威有170萬人參與，但警方只抽出14名參加者是非常不尋常（昨午增至15人被捕），形容「這不是法治，而是獨裁政府所為」。他續稱，「北京決心揑死香港，全世界應清楚知道這將如何進一步破壞我們對中共獨裁政權的任何剩餘信任。」

明報記者

（反修例風暴）

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