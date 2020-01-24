中國禁3美媒採訪 FCC再促港府交代

入境處：3‧27已覆沒補充

入境處回覆本報稱，已於3月27日書面回覆FCC，未有進一步補充。

FCC於3月20日發公開信，要求港府回應美籍記者被中國驅逐出境事件、他們在港的簽證身分問題，以及事件對本港新聞自由的影響等。入境處3月27日書面回覆，稱除非擁有香港居留權，否則如無入境處批准，不能來港，並稱一向對外國記者來港工作實施務實、開放政策，重申會按本港法律及入境政策處理每宗入境個案。

FCC主席Jodi Schneider昨再向林太及曾國衛發公開信，稱入境處早前的回覆並無正面及清晰地回應該會問題，信中向政府重新提問3個問題，包括：

1）被驅逐記者若移居本港求職、或其僱主將他們轉為駐港記者，他們能否在港工作；

2）會否影響被驅逐記者以訪客等身分入境本港；

3）若有關記者本身有權在港工作，包括持工作簽證、本身已是永久居民等，會否因外交部決定而被撤銷。

FCC又在公開信要求政府明確保證入境處是獨立機構，根據每宗入境個案情况作評估，並稱關注是否容許外國記者在港工作的決定，已是由中央政府而非本港入境部門作出。