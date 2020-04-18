第15次內會未選出主席 建制促李慧琼恢復主持

昨日會議討論包括建制派班長廖長江、原內會主席李慧琼提出的信件。廖長江強調，他的信件是給「李慧琼主席」，要求她解決內會停擺的問題。多名建制派議員要求郭榮鏗「還番個主席位」，因議員信件抬頭是給李慧琼，應由李主持處理信件。會計界梁繼昌反駁，法律顧問早前已表示李只是「名義上」主席，無權主持會議。

李慧琼發言要求郭直接進入選舉程序。工聯會陸頌雄批評郭榮鏗多次「扮無辜，話畀議員充分發言」，但同時多次說要阻擋政府放上立法會的法案包括國歌法，斥郭「誠信有問題」、瀆職，促郭不要癱瘓立法會、「香港攬炒」。

公民黨譚文豪說，李慧琼是主席候選人之一，但又出信問議員如何選主席，質疑有角色、利益衝突，建議李慧琼退選。他揶揄，「兩辦」發聲明譴責郭榮鏗後，「激活」建制派突然踴躍發言。

郭榮鏗：說三道四沒影響 恐嚇慳啲

郭榮鏗在會議結束前表示，「有很多議員對我作出指控，有人在議會外說三道四，但絕不會有半點影響我如何主持會議，你想做任何嘢恐嚇我，『慳啲』」。他會後強調如政府希望解決，不應藉中央出手，而是聆聽議員、尤其民主派的發言。

梁君彥張建宗稱失望

謝偉俊：改議規迫切

立法會主席梁君彥在內會會議後發聲明，表示對內會再未能選出主席深感失望和遺憾，他呼籲議員放下分歧，理性地商討解決方案，不要令這局面持續。政務司長張建宗表示，對內會昨未選出主席極度失望，形容是不符市民期望。

議事規則委員會主席謝偉俊昨在電台表示，有迫切需要研究修改《議事規則》，日後委員會選舉主席的程序改由秘書處主持。他又再建議李慧琼放棄競逐連任主席，取代郭榮鏗主持選舉主席程序；或動用原主席權力調動議程，或動議由秘書處主持選舉主席。