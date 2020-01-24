中聯辦稱兩辦不受22條所限 轟「反對派」抗疫基金投票取態 泛民斥「自行釋法」干涉投票

指非一般意義「中央部門」

稱有權代表中央行監督權

兩辦周一批評郭榮鏗主持內會手法，惹起爭議，大律師公會也表示關注。基本法第22條列明，「中央人民政府所屬各部門」，不得干預香港特區自行管理的事務。中聯辦昨日稱，港澳辦和中聯辦不是22條所指的「一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』」，因此有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權，關注並表明嚴正態度（見表）。

陳弘毅：22條指與港工作無關機構

陳文敏：說法與高度自治不相融

基本法委員會委員、法律學者陳弘毅表示，兩辦表達意見未必達到基本法22條所指的「干預」；該條所指的中央政府所屬部門，是各省、自治區、直轄市的機構，即與香港在工作上、權力上無直接關係的機構，未必包括港澳辦、中聯辦這類專門負責香港事務的部門。他認同22條問題有爭議，但兩辦對基本法執行情况表達意見，他不覺違反22條，而是保證基本法得到貫徹實施。至於何謂「干預」，他說是「影響政制運作具體過程」。

港大法律學院教授陳文敏向港台表示，中聯辦的說法與基本法稱香港有高度自治的條文不能相融；又說若中聯辦說法屬實，將對香港很「危險」，因代表兩辦可凌駕特區政府，介入香港事務。

曾任基本法起草委員會委員的李柱銘表示，港澳辦和中聯辦都應受22條規管。他稱基本法保障「港人治港、高度自治」，中央想有「全面管治權」，所以說兩辦發聲不違反22條，但這樣與《中英聯合聲明》意思不同。他強調，兩辦要按基本法在香港辦事，中國《憲法》給予他們的權力不可在香港使用。

中聯辦昨日針對昨日及今早開會審議1375億元紓困措施的財委會，稱有反對派會議前稱不排除否決第二輪政府防疫基金，是為「一己政治私利」，置香港市民福祉於不顧的惡劣行徑，令人「忍無可忍」。

中聯辦指要為行為「埋單」

泛民指威嚇違特權法

工黨張超雄在財會發言時批評，中聯辦是干預、威嚇，違反權力及特權法，「明目張膽，離晒譜」。公民黨郭家麒質疑，中聯辦在議員未投票前已警告議員，涉違反《立法會(權力及特權)條例》第19條，即「干預議員、立法會人員或證人」罪名。議會陣線毛孟靜要求澄清，中聯辦提及反對派要為行為「埋單」是什麼意思。泛民議員質疑，是否反對撥款就要「DQ（撤銷議席）」。

政務司長張建宗在中聯辦出稿後見記者，稱無論從憲制角度、管治層面及操作方向，兩辦的表態及關注，絕不構成干預；又稱有議員到外國要求制裁香港，才是干預香港內部事務、甚至干預中國內政，形容是「超越基本法及一國兩制底線」。律政司長鄭若驊昨在立法會見記者，稱一國兩制下，不代表中央不關注或放棄執行一國兩制之下的相關權力。

兩辦網站職能簡介沒提立會

民主派會議召集人陳淑莊形容，中聯辦將基本法第22條「自行釋法」，徹底踐踏一國兩制。她在內會會議表示，港澳辦的主要職責，「無一點講干預立法會內部事務」。查看港澳辦及中聯辦網站有關兩辦職能，未有提及本港立法會運作事宜（見表）。

法律界議員郭榮鏗回應說，遺憾基本法第22條、一國兩制被中聯辦撕破，22條形同虛設。他說至今仍未聽到港澳辦、中聯辦指出他違反《議事規則》哪一條，表示自己從沒偏離立法會議員誓言。

民建聯認同不屬22條提及部門

民建聯立法會議員張國鈞說，兩辦是代表中央處理香港事務而成立的專責機構，認同不屬22條提及的部門。

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