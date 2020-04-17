涉煽惑串謀縱火 TG管理員加控3罪

被告為報稱餐廳侍應的許佩怡（24歲），現被控5罪，依次為串謀他人犯縱火罪、串謀他人有意圖而傷人罪、串謀煽惑他人犯刑事損壞罪、屬交替性的串謀作出具煽動意圖的作為罪，以及煽惑他人犯刑事損壞罪。警方在fb表示，第四項控罪是警方於近期的社會事件中，首次引用作落案起訴。

5項經修訂及新增控罪內容為，被告於2019年8月12日至11月28日，與他人串謀非法煽惑Telegram使用者用火損壞他人財產、意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他人、損壞他人財產及使用暴力；另於2019年9月3日非法煽惑Telegram使用者損壞一部載有應用程式WhatsApp的裝置。

頻道內籲他人信息「炸爆」WhatsApp

據悉，被告曾在其頻道發布一條信息，呼籲他人透過不斷發信息，「炸爆」該控罪內所指的裝置WhatsApp；至於改控「串謀」則是因為未有實質證據證明有人受被告影響而犯案，各控罪均基於被告頻道管理員的身分而起訴。

【案件編號：ESCC87/20】

（反修例風暴）