IVE生遊行藏兩槌撤控 申訟費被拒

被告為19歲侍應林子龍，他同時為IVE飛機維修工程的學生。辯方申請訟費時表示，警方在拘捕被告後不足48小時便落案起訴他，但他一直保持緘默，認為警方未有調查清楚，並指出被告當時攜有兩個槌只屬學業需要，事發時遊行亦未正式開始。

控方多次強調，被告當時是在遊行路線內攜有兩個槌，「若只有一個槌，我就可以坐下（不用陳辭）」。主任裁判官錢禮認為被告當時是高度有可疑，因此拒絕其訟費申請。

被捕後緘默 稱警軟硬兼施迫招認

林子龍在庭外憶述，當日被捕後警方曾「軟硬兼施」迫使他招認，有警員曾向他說，「咁做係為你好」，但又有警員說「講兩句我都唔會信你」。被問到有否因案件感到困擾，他表示因控罪較輕，壓力相對小，只是第一次被控感徬徨。

城大生獲撤兩罪 守行為兩年

另外城大女學生黃睿思（18歲）於去年11月11日「大三罷」，與約20名戴口罩的黑衣人在黃大仙沙田坳道集結，試圖堵路癱瘓交通，被警方搜獲槌、煮食油及氣體過濾面罩等物品，被控各一項管有適合作非法用途的工具罪和在公眾地方造成阻礙罪，昨獲控方撤銷兩罪，裁判官改判她自簽2000元守行為兩年，另需繳300元訟費。

【案件編號：ESCC27/20、KCCC2742/19】

（反修例風暴）