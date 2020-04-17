3義務律師參選律師會理事 爭獨立調查

律師會每年改選5個最資深理事席位，今年需改選的理事席位，據悉包括熊運信、羅睿德、莊偉倫、黃吳潔華及馬華潤，選舉將於5月28日舉行，報名參選截止日期為5月6日。

曾助被全裸搜身女示威者

望能「做多一點」

3名參選人都曾在反修例風波中協助示威者，蔡梓蘊曾協助被警方全裸搜身的示威者「呂小姐」，她未想過公開事件後，會令更多人願談自身經歷，「小小的一步，可能為整件事帶來很大轉變」，亦令她自問可否「做多一點」。

「做多一點」、參選理事的想法，亦源於3人對律師會在反修例風波中的失望，林洋鋐表示，《逃犯條例》修訂在去年2月提出，但律師會至6月初才發表意見書，立場未見鮮明。他認為警方使用不合比例武力，律師會聲明只見譴責示威者，然而，不少示威者被捕等候良久才能見律師，他盼帶不同聲音進入理事會，由業界向警察表達保障被捕者法律權利，「單是寫在紙上，那是沒用的，被捕者還是要等8小時才能見律師」。

翻查資料，律師會去年6月6日發表意見書，指政府不應倉卒修例、應廣泛諮詢，如要繼續修例，亦要加入更多保障。

除政治議題，他們亦關注法律界生計在疫情下大受影響。彭皓昕說道，不少同業已要放無薪假甚至被裁，故政綱亦提出談免息貸款等措施。

林洋鋐2018年曾參選律師會理事但落敗，今次捲土重來，他說不會低估建制派的動員力，若然今次當選，林稱目標之一是盼可推動一人一票選律師會會長。

坊間稱法治已死

「在律師心中不能死」

「法治已死」聲音近日更見強烈。彭皓昕說，近年釋法、警暴等問題，令她理解市民感受，但盼由投票開始，展示法律界對法治的承擔，「法治在律師心中，其實不能死」。蔡梓蘊亦反問，如法治已死，「是否到了警署，就不致電律師？唔係架嘛，而是希望盡力，捍衛最後一點法治」。

明報記者 邱榕瀅

（反修例風暴）