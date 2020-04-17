警4獲手令查手機fb 黃之鋒周庭申覆核

fb發言人：無向警提供周庭資料

不過facebook發言人表示，沒有向警方提供訂閱者周庭的任何資料，香港警方亦從未就事件察訪facebook的香港辦公室，又稱facebook香港辦公室「並非坐落於證供內所述地點」。警方以案件已進入司法程序為由，不作評論。

花21小時查手機 取349短訊調查

申請人為黃之鋒和周庭，答辯人為兩名觀塘裁判法院常任裁判官、東區裁判法院常任裁判官，以及警務處長。入稟狀指，裁判官去年9至11月，4次向警方發出搜查令，容許警員進入警總的網絡安全及科技罪案調查科，以及facebook位於太古坊的辦公室，分別查閱和存取申請人所有電子器材的內容，以及周庭facebook專頁一則6月21日的貼文，當中包括訂閱者（即周庭）詳情、IP地址，以及帳戶活動紀錄（log record）。

警方其後共花費21小時檢閱黃之鋒的手機，最終從WhatsApp和Telegram 4個群組中，選取共349條短訊內容作進一步調查，申請人至今年2月才得悉相關手令存在。入稟狀質疑相關做法違反《基本法》和《人權法》保障住宅房屋不受侵犯，以及保護通訊自由和通訊秘密的條文，要求高院裁定相關做法違法，以及撤銷相關搜查令。

包圍警總案押後至7月

黃之鋒、周庭和林朗彥昨到東區裁判法院應訊時，裁判官亦因應上述覆核申請，批准將案件押後至7月6日再訊，屆時讓辯方報告覆核的進展。

【入稟及案件編號：HCAL659/20、ESCC2031/19】

（反修例風暴）