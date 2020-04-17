中聯辦外示威受訪 梁國雄遭老翁刺傷

被捕八旬翁：中聯辦畀你搞？

警方表示，昨午近3時，64歲的梁國雄在干諾道西158號中聯辦對開，被81歲黃姓老翁以一支金屬鑿襲擊，老翁當場被制服；經初步調查，老翁涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，正被扣查。案件交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進。

梁國雄的facebook片段顯示，事發後老翁被警方當場制服、雙手屈後鎖上手扣，警方檢走金屬鑿。拍片者稱「兇器呀」，老翁即轉身大叫：「我買㗎！」拍片者再問他「為何襲擊長毛」，他以不純正廣東話回應：「佢係壞人嚟㗎！呢度係香港呀，中聯辦畀你搞呀？我中國人又畀你搞！」警方鎖上手銬期間，老翁說「我無反抗」、「我隨時都死得」，警員問同袍有沒有警車，老翁即答：「唔使啦，行啦，我做得出，怕咩呀？」老翁其後被押上警車。梁國雄則坐在附近均益大廈第三期門外，其右後腰紅腫及有一個傷口，由黨友貼上膠布後送院。

梁國雄在瑪麗醫院求醫後表示，當時他剛完成示威，正接受記者訪問，突然有人從後以一個鑿或錐狀物刺向他，並以粗口指罵他，說他「搞搞震」，老翁再有所動作時即被警員上前制服。梁國雄說看到鑿似有生鏽，擔心感染，醫生為他打破傷風針，處方抗生素及消炎藥；醫生提議他留院，但他有事做，故自簽出院。社民連及工黨昨到中聯辦請願，抗議中聯辦及港澳辦干預立法會選內會主席一事，以及反對23條立法。

（反修例風暴）