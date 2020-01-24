涵7‧21警身分識別用武 報告800頁 每章附警回應

監警會表示，明白社會非常關注專題審視工作的進度和報告，由於法庭已有裁決，會方將盡快召開會議，決定有關發布報告的安排。報告將涵蓋去年6月9日、6月12日、7月1日、7月21日、8月11日及8月31日發生的大型公眾活動相關事件，以及新屋嶺扣留中心及警員身分識別的議題。

謝偉銓接受查詢表示，目前需待監警會法律顧問研究，如無問題便可盡快翻譯報告，並交給委員批閱，其後便可公布，預計最快5月公布。他說，報告內容複雜，約有700至800頁，涉及10多個章節，除了監警會官方聲明所指的內容，亦包括投訴個案分析、警方使用武力等。他說，每個章節都涵蓋警方回應、監警會觀察到的問題，以及會方提出的改善建議。

監警會委員陳錦榮透露，目前撰寫進度「埋尾了，差一兩個章節便搞掂」。他表示，監警會並沒有因為司法覆核案而中斷審視工作，沒有構成阻礙，監警會一直在趕工。

大狀：倘判決被推翻 報告失效

大律師黃宇逸表示，本案重點爭議監警會的調查權，並非會方有權公開報告與否，無論監警會在任何情况下公開報告，均不違法。不過，他說，若上訴庭他日推翻判決，裁定監警會越權調查，報告便會失去法律效力，「變成冇乜意思」。

黃宇逸估計，監警會等到司法覆核判決出爐後才公開報告，一來出於「穩陣」，二來為尊重法庭；並稱申請方理論上可以向法庭申請禁制令，禁止監警會公開報告，惟得直機會相當渺茫。

民主黨立法會議員林卓廷表示，監警會並無法定調查權，而且欠缺人手和資源，認為監警會根本無法調查反修例事件。他並重申政府須成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）