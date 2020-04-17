官裁監警「研究」騷亂無越權 社工敗訴 監警報告料5月出 纏訟或再延

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）去年7月主動成立專案小組，審視警方在反修例風波中的行動問題，原計劃今年2月公布首階段報告，但因為這宗司法覆核案而押後公開報告。

監警會發言人昨日表示歡迎裁決，稱明白社會關注監警會的工作進度，將盡快開會決定發布報告的安排（詳見另稿）。

呂智恆盼上訴

促港府設獨立調查委員會

申請人呂智恆在庭外表示希望上訴，但需與律師團隊商討後再作決定。他重申堅持五大訴求，要求政府成立「獨立調查委員會」，又指監警會從未調查2016年旺角大衝突或2014年雨傘運動，反問：「究竟係監警會當時失職，定係𠵱家越權？」

法官楊家雄在判辭中提到，監警會就社會騷亂做的研究（study），並沒有超出條例的權限。楊官首先接納監警會副秘書長（行動）梅達明的書面供辭。梅達明早前在書面供辭中稱，監警會不會調查任何「須匯報投訴」的個案，亦不會針對個別警員的過失，所有證人會面都是自願性質。楊官認為，監警會的研究並無越權（Ultra Vires）。

楊家雄指出，此案焦點在於條例賦予監警會作出「附帶於執行該等職能的所有事情」，當中的範圍有多廣泛。楊官表示，法庭不會採納太窄的詮釋，形容監警會具有廣泛及一般的權力（wide general powers）履行職責；除非明文禁止，否則所有附帶於法例的事項，都不應被視為越權。

楊官又稱，於去年6月2日至7月2日發生的公眾活動，在香港前所未見，監警會收到針對警員執法的投訴不斷增加，預計還有更多。由於時間緊迫，監警會盡快向公眾及持份者蒐集資料，才可以更有效地研究示威活動的情况。

國際專家關注調查能力不足

高院：本案只看法律問題

另外，楊官稱，監警會的研究報告旨在找出事實，並非針對警員的錯誤，因此不會和投訴警察課的工作重疊，亦不會構成程序不公。相反，監警會做獨立的研究，可以協助投訴警察課作進一步調查及蒐證，楊官稱這並非壞事。

在判辭結尾，楊官提及監警會委聘的國際專家小組去年12月退出審視反修例風波的工作。楊官稱，國際專家關注監警會的獨立調查能力不足、能否嚴格及有效地進行研究，但本案只牽涉監警會是否有權做研究，主要關乎法律問題。

【案件編號：HCAL2924/19】

明報記者

（反修例風暴）

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