內地抵港者同須戴電子手環

內地入境者之前一直以社交媒體的位置分享功能去確保遵從居家檢疫要求。據了解，政府資訊科技總監辦公室近日已解決早前Android手機下載檢疫應用程式出現的技術問題，故所有入境者都可以戴即棄式藍牙電子手環。

資科辦回覆查詢稱，現時所有經機場或陸路口岸入境者都會獲發電子手環，在口岸會有工作人員助入境者安裝所需手機程式和啟動。

若檢疫者沒有智能電話或手機無法安裝所需軟件，資科辦會派發電話和可重用手環，完成檢疫後上門回收。資科辦稱目前有足夠的即棄式電子手環存量應付需求。

專家：港處第二波回流爆發尾聲

另外，政府抗疫專家組成員之一、港大公共衛生學院院長福田敬二，昨晚在facebook直播中談及亞洲區的抗疫政策，他說港府在過去一段時間因應疫情作出應變措施，目前正處於第二波回流爆發潮的尾聲。

被問到何時才能回復正常旅行，他說沒有水晶球，提醒未接種疫苗而旅行的人要考慮染疫風險。

（抗疫新階段）