3月訪港客按年跌99% 4月初日均不足百人

參考2月訪港旅客約20萬人次，旅發局昨稱3月中之前，每日約有3000至4000旅客訪港，惟政府3月19日起要求從海外入境的人須強制檢疫，入境旅客即跌至每日約1000人次；至3月25日起禁止非香港居民從海外入境，令訪港旅客跌至約300人次；而踏入4月初，每日訪港旅客量更降至不足100人次。

旅發局表示正積極籌備推動本港旅遊業復蘇計劃，擬在疫情減退後，與零售及餐飲業界等合作在本地推出宣傳計劃，帶動本地消費氣氛。

機管局：3月客運量跌九成

此外，機管局公布，機場3月客運量及飛機起降量分別為57.6萬人次及約1.21萬架次，分別按年減少91%及67%，貨運量按年跌12.4%至37.8萬公噸，旅客量更按年跌97%，轉機或過境旅客及本港居民外遊人數亦分別下降91%及83%。

機管局表示，3月往來東南亞及歐洲的貨運量跌幅最顯著，貨運量減少主要因轉口貨運量下跌42%；今年首季機場客運量為820萬人次，飛機起降量約6.3萬架次，分別按年減近六成及約四成，貨運量則按年跌約一成至98.8萬公噸。

（抗疫新階段）