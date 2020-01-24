兩年創3萬短期職位 200個為應屆畢業生而設

政府向立法會財務委員會申撥多筆合共逾千億元款項，包括保就業計劃（約810億元）、創造職位（約60億元）、為特定行業提供一次過援助（約210億元）、推行失業支援計劃（約35.2億元），以及減免港鐵車費（8億元）等。政府向立法會提交的文件顯示，各項措施幾乎涵蓋所有政策局，只有財政司、保安局、政制及內地事務局不包括在內。

文件顯示，第二輪抗疫措施大致分3類，包括保就業、創職位和提升工作效能；為特定行業提供援助；紓緩企業及個人現金流轉困難。大部分措施由防疫抗疫基金支付。

另聘逾萬公務員 5000實習生

政府指出，未來兩年會動用約60億元資助創造約3萬個最多持續12個月的職位（見表），另外，政府會聘請逾1萬個公務員，以及僱用約5000名短期青年實習生。政府認為，受疫情影響，失業情况日趨嚴峻，加上大量畢業生求職遇困難，創造有關職位有其迫切需要。

至於涉及810億元的保就業計劃，文件顯示第一期補貼於5月底前開始接受申請，以協助僱主支付6月至8月的工資；僱主須簽署承諾書，承諾在接受補貼期間不會裁員，但僱主可按企業實際情况，以全職或兼職形式聘用有關僱員。

文件顯示，政府建議撥款34.9億元補貼運輸業界，目標於今年7月推出，當中綠巴「牌主」可獲一筆過每輛車3萬元資助，但文件未有提及補貼綠巴司機，而常規的士及紅巴司機每月則有6000元補貼。

民建聯冀65歲以上受惠工資補貼

民建聯昨與特首林鄭月娥開會，主席李慧琼稱第二輪抗疫基金推出後，關注有65歲以上僱員因已脫離強積金供款而未能受惠於工資補貼，會面時向林太提議可要求僱主提供僱傭關係證明，包括糧單、僱傭合約等，令這批僱員也受惠。建築、測量、規劃及園境界議員謝偉銓昨亦聯同業界會見林太，他說早前新冠病毒會否經屋邨渠道傳播引起市民憂慮，建議為建築物渠管設計、通風系統做檢查。

（抗疫新階段）