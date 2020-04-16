兒童糞便病毒較成人多 中大尋獲隱形染疫女嬰

陳基湘倡驗糞服務擴至私醫

衛生署日前公布一名14個月大、曾到訪英國的女嬰確診感染新型冠狀病毒，該個案是透過中大醫學院檢測糞便而找到，女嬰一直沒有病徵，抵港後在機場接受由中大醫學院負責的免費糞便檢測服務，最終確診，是全港首名以檢測糞便而找到的隱形患者。據了解，有多於一人透過糞便檢測發現初步陽性，尚待衛生防護中心核實結果。

統籌糞便檢測服務的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘接受本報專訪時表示，至今透過在機場派發樣本瓶收集到大約200個小童或嬰兒糞便樣本，若糞便檢測呈陽性屬初步確診，會再由衛生防護中心覆檢後才確診。至今檢測準確度理想，但實際準確度仍有待收集更多數據判斷。

陳基湘說，團隊發現嬰兒糞便中病毒量較成人高出多倍，病毒水平相當於成人痰樣本；以往其他病毒經驗顯示，若病毒入侵腸道，在小童和嬰兒的腸道繁殖量會較高，病毒排放時間亦較長。他估計，染疫小童和嬰兒肺部樣本的病毒濃度都會高，但家長難以自行收集深喉唾液樣本，故以糞便檢測尋找小童和嬰兒確診個案較可取。他又說，糞便檢測適合無病徵的小童和嬰兒，若有腹瀉徵狀，腸道其他細菌或病毒有可能影響檢測準確性；至於成人，仍建議檢測痰或深喉唾液樣本，準確率較高。

現時中大醫學院在機場派樣本瓶給家長，回家自行收集小童或嬰兒糞便樣本，再交到衛生防護中心指定收集點，約1至3日有結果。陳基湘認為，值得探索如何將收集糞便樣本檢測服務擴展至私家醫生。

防護中心：需更多數據考慮擴展

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，仍要更多數據才可決定是否將糞便檢測擴展至私家醫生，她又說，若私家醫生發現小童或嬰兒出現病徵，例如腹瀉，可收集病人糞便樣本，相信中心的化驗所能處理檢測。

明報記者 畢嘉敏

（抗疫新階段）