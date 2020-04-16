增4確診 全涉外遊 摩洛哥返港客「轉陽」

廣州檢測陰性返港便血求醫 衛署：需跟進

本港4宗確診個案，全部有外遊紀錄，涉及3男1女，年齡介乎22至60歲，當中1人為英國留學生，另外3人在英國、荷蘭及摩洛哥回港。一名60歲女子，2月底至4月10日到訪摩洛哥，在酒店接受家居檢疫期間，於11日出現大便帶血，乘的士到瑪嘉烈醫院求醫，化驗後確診，其妹妹和丈夫早前回港後亦已確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，基於自身疾病如痔瘡亦可能大便帶血，需與臨牀醫生跟進是否與感染新型冠狀病毒有關。

專家：外國有出血性腸炎個案 料屬極少數

中文大學醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠表示，SARS和新型冠狀病毒已知的腸胃症狀包括腹瀉和嘔吐，較少大便帶血的報告。翻查文獻，3月初有武漢報告指，身亡確診者腸道損傷、黏膜剝落，相信與新型冠狀病毒併發症有關；另外，3月底美國亦有報告指有病人腹瀉且大便帶血，大腸鏡檢查發現腸道破損，相信是病毒直接攻擊腸道致出血性腸炎。胡志遠相信，感染新型病毒引起出血性腸炎是極少數。

至於家居檢疫者為何出門到醫院求醫，張竹君表示病人曾致電中心熱線報稱大便出血，並曾於摩洛哥被貓抓傷，獲職員口頭許可出門求醫。衛生署回覆，如受檢疫者有需要到醫療機構接受治療或有覆診預約日期，先與該機構聯絡安排，衛生署會審視及配合。

被問及衛生署是否已聯絡到曾接載該病人的的士司機、司機有否病徵及需否檢疫，衛生署沒正面回應，只表示有關個案流行病學調查仍在進行。

（抗疫新階段）