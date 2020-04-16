自僱化妝師兩輪抗疫基金無受惠：有手有腳不想領綜援

工會倡放寬申領 看報稅宣誓

工會顧問Michael稱，工會中約有一半人為自僱人士，亦無強積金，希望政府能顧及他們的需要。工會促請政府放寬申請資格，以繳稅、受薪或宣誓形式，證明自己有工作，以領取補貼。

體育、 演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國率多名業界人士見記者，舞蹈界、粵曲界、武術界、製作公司及舞台製作等代表，稱政府援助不足行業支持下去。粵劇曲藝協會代表周潔冰表示，雖在第一輪抗疫基金中，八和會館和藝發局都有補助協助業界，但地區民間劇團「分不到一杯羹」，1500萬中地區曲藝團僅能分約0.05%，期望第三輪撥款可助行業。

稱員工3月前被裁 職工盟促設失業援助

政府公布「保就業」工資補貼計劃，規定僱主以3月時的員工人數作申請標準，職工盟主席吳敏兒稱早有大批員工在3月前已被裁，認為政府應設失業援助金，發放八成工資，上限1.6萬及6個月。OH Cabin Crew Union主席Emily Leung表示，公司3月27日發電郵，要求員工放3個月無薪假，若不同意，即視作離職，她沒簽署同意信，亦於本月1日收解僱信，共有約20人同樣因此被裁。Emily稱所屬公司早已表明，日後不會重聘被裁員工，「保就業」計劃完全無法幫忙她。

（抗疫新階段）