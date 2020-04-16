哈佛：或需限社交至2022年 張竹君：漫長戰爭

哈佛大學研究團隊利用美國的數據，推算新冠病毒未來5年可能的傳播情况，研究報告周二（14日）刊於《科學》期刊，報告指出，若免疫力可永久持續，報告估計新冠肺炎或會於首次爆發後消失5年或更長時間；若免疫力只能維持約一年，就可能會每年爆發。研究人員估計，除非新的治療方法或疫苗問世，或提升深切治療部接收病患的能力，否則間歇性的限制社交距離措施或需持續至2022年；即使明顯消除今次疫情，亦應繼續監控病毒，因為疫情有可能在2024年捲土重來。

英國政府的緊急事件科學顧問小組（SAGE）上月中亦發表文章，提出交替實施嚴格及較寬鬆的限制社交距離措施需至少實施一年，其中有半年時間採取嚴格標準。

林正財：措施嚴格寬鬆交替 防抗疫疲勞

本港限制社交距離措施要實施到何時？行政會議成員林正財相信，本港交替實施嚴格及較寬鬆的限制社交距離措施或要延至2021年底至2022年初，視乎疫苗、藥物等供應。關閉處所、規管食肆及4人限聚令的新例至下周四（23日）屆滿，林正財認為，暫時無空間放寬有關措施，但可以在公務員留家工作及關閉康文設施的措施上放寬，例如圖書館可限制人流及探體溫後重開，部分運動場亦可在可控下重開，他估計政府會考慮，「完全維持（現况）的話，社會會有抗疫疲勞，疫情嚴重時應嚴點，之後放鬆吓，讓巿民有點盼望，否則點捱到2022年？」

張：料戴口罩社交距離成常態

不過，林正財警告，新加坡的經驗顯示疫情可以變化很急，他個人認為，只要有5％人口、約數十萬人「不聽話」、不理防疫措施，「就可以玩死成個社會，令成個醫療系統崩潰」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，今次疫情可能會持續很長時間，「可能戴口罩和社交距離都會變常態，暫時未能預測疫情到何時完結、會不會完結，大家要有心理準備會是漫長戰爭」。

（抗疫新階段）