首現本地登革熱 張竹君憂兩面作戰 元朗八旬翁中招 4月有個案近10年最早

明報記者

衛生防護中心昨公布，一名有長期病患的84歲男子，因本身病患4月3日到元朗普通科門診診所，其間發現發燒，抽樣本化驗對新冠病毒呈陰性，於7日因持續發燒到博愛醫院急症室求醫，同日轉送屯門醫院，血液樣本對登革熱病毒呈陽性，現時情况穩定，已退燒。

中心表示，病人與太太住元朗崇山新村，經常到同村家人後園耕作，潛伏期內沒外遊，病人表示村內及家人的後園有蚊，但未能記起曾否被蚊叮。病人太太及同村家人至今無病徵，正接受醫學監察。

元朗區議員：雨後多積水 蚊患嚴重

本港3月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數最高的地區是將軍澳北的6.7%，其次是元朗元崗的4.1%，記者昨傍晚到崇山新村，見區內垃圾收集位置堆滿垃圾，面積約為200至300平方呎。元朗區區議員李俊威稱，元朗崇山新村區較「原始」，有農地、豬場、工業，多草叢，雨後往往積水數日至一周，蚊患一向較嚴重。李續稱，確診者附近有四、五個小區，約300多名村民居住，他們對有登革熱個案出現都比較擔心，希望當局加緊清除區內雜草、除蚊和加密收集垃圾。

衛生防護中心表示，這是今年首宗本地個案，另錄得19宗外地傳入個案，中心正與食環署評估和防止可能出現的擴散。 2018年獅子山公園和長洲曾出現登革熱爆發，當年曾錄得29宗本地個案，另134宗輸入；2019年本地個案回落至1宗，另197宗輸入個案。衛生署補充，4月出現本地個案屬本港近10年最早，上一次較早出現為2015年5月的本地個案。

張竹君：未入雨季現本地個案 非常擔心

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，關注和非常擔心今年首宗本地個案，稱4月未踏入雨季，亦未轉熱，難估計4月出現個案原因。她稱，可能有本地蚊帶病毒，亦可能涉及未被察覺的輸入個案。她續說，如本地有蚊媒引致爆發，要同時應付登革熱及新冠病毒疫情「都係非常之麻煩」。

食環署回覆稱，會在患者居所及到訪過的地點附近展開蚊患調查和防蚊滅蚊工作，包括清除積水和施放殺蟲劑，亦會於相關地方搜集白紋伊蚊樣本化驗，以助尋找感染源頭。新冠病毒病流行期間，該署防蚊及滅蚊工作無受影響，第一期滅蚊運動已在今年2月至3月進行，第二期滅蚊運動將在4月20日展開至6月19日。

（抗疫新階段）