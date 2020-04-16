楊潤雄：「本學期復課無望」言之尚早

楊潤雄說最近口罩供應較一個月前充裕，市面亦多了本地生產的口罩，相信供應會愈來愈多，局方會留意市面上口罩供應能否應付復課需求。

亦有小學校長擔心，若復課後小五生或只得數周上課時間，不足以應付升中呈分試。楊潤雄說明白學界意見，但小六第二次呈分試已因疫情取消，「無人知道出年會點」，因此要考慮應否輕易取消小五呈分試（升中呈分試分3次，分別是五年級下學期及六年級上下學期）。他說，局方對此未有定案，會再與學校商討，與復課安排一併考慮。

稱小五呈分試未有定案

另外，中學要開始評估考生校內成績，一旦中學文憑試取消，可供考評局參考以評估考生成績。考評局秘書長蘇國生說，過去5年局方與約160間中學做預估成績研究，但只涉4個核心科，若今次所有中學都要評估學生全部科目成績，將令局方掌握更多數據。他說，若研究成功，或可將其用作大學收生考慮之用。

（抗疫新階段）