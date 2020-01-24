DSE定6．11死線 考不成即取消 維持下周五開考 體溫達38℃要離開

若下周五未能開考 延至5‧22

教育局已擬定兩個後備考試日期，若疫情突然轉差，4月24日不能開考，或其後爆發疫情影響其他科目開考，考試將延至5月下旬或6月中開考，最壞情况是取消DSE。考評局今日會經學校或郵寄，向考生派發更新的准考證，考生須攜同新舊兩張准考證進入試場。

當局制定多項防疫措施，考生除要每日探熱並填妥「考生健康申報表」，到試場時亦要探熱（見表）。本報昨到柴灣的中華傳道會劉永生中學觀察試場安排，考場已設立體溫監測站，以「熱源影像系統」監測考生體溫，並讓考生提交健康申報表，校方另設3個分流站，供體溫過高的考生稍歇後再量。

根據考評局安排，若探測到考生體溫超標，會先以額探，並再以耳探，若考生體溫仍達38℃或以上，即衛生防護中心訂定的發燒體溫，將不得進入試場。劉永生中學校長林達豪擔心，發燒考生或拒絕離場，屆時會安排較資深教員，包括助理校長及他本人勸導，望紓緩須離場考生的情緒。

在兩節考試之間的休息時間，不少考生會到洗手間。該校在洗手間外地面貼上標記，分隔排隊考生，亦會安排他們分批到校內不同洗手間，避免聚集。林達豪說，考試期間工友每日將清潔洗手間4次。他又提醒考生毋須緊張，宜提早到達考場，而因考生須戴口罩應考，建議他們在家吃早餐才出門。

近日本港確診數字減少，教育局長楊潤雄昨稱DSE以下周五開考為目標，「除非有很大轉變」，例如有大量社區集體感染，到時會評估需否延期。當局擬定兩個後備日期，包括延至5月22日開考，並在8月中放榜，若5月下旬未能開考，則延至6月11日開考，8月底放榜。如果疫情嚴峻令6月11日都無法開考，考評局會取消DSE，改以評估形式決定考生成績等級。楊潤雄說DSE有可能因疫情而腰斬，未應考科目的成績亦會以評估方式得出。

倘取消以校內成績評估 自修生無份

考評局會根據考生校內成績，以及各中學過往學生在DSE的表現作調整，以評估應屆考生的成績等級。若成績是經評估得出，將於成績表上寫明。楊潤雄說，會要求學校開始評估各校考生的校內成績，即使今年DSE順利舉行，有關數據亦可讓學校及考評局參考，長遠研究如何完善評估機制。然而，自修生沒有校內成績可供參考，考評局將不會為他們評估成績，屆時自修生可申請退回考試費。

楊潤雄說明白考生壓力，呼籲全港市民為了幫助考生，要繼續注意衛生及保持社交距離，以防疫情在社區擴散。他又希望全港僱主尤其在DSE四個核心科目考試日（4月27、28、29日；5月2、4、5日），容許員工彈性時間上班，避開早上7時至8時考生乘搭公共交通赴考的高峰時間，讓考生能順利到達試場。

楊潤雄籲彈性上班 免礙考生赴試場

教育界立法會議員葉建源認為當局安排清晰，讓考生得知開考日期及後備方案。他建議當局充分向監考人員介紹考試安排，以免出問題時各試場有不同處理，引起混亂。教聯會表示，近日疫情有所緩和，理解及尊重當局維持下周五開考的決定。

明報記者

（抗疫新階段）