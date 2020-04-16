每個4.4至5元 vs. 1至2.5元 獲資助兩企 市面口罩比其他本地貨貴

以「V CARE MASK」口罩為例，在市面藥房購買一盒50個的售價約為250元，平均每個約5元；至於包裝上標示由步創科技生產的「香港造」口罩，旺角區藥房的售價亦需每個4.4元。反觀其他本地口罩生產商，例如早前已開放預售、近日有現貨供應予客人的「口罩工廠」及「國藥科技」（SPT Mask），前者的特別版口罩每個只需1元，後者售價為每個2.5元。

另有多家生產商已在網上預售的本土口罩，價錢亦只是60多元至100多元。以香港電視（HKTVmall）生產的口罩為例，30個的售價為65元，即每個售價少於2.2元，現時只開放登記抽籤，中籤者月尾才可購買。部分已結束預售的本土口罩商，例如「一合口罩」及「黃廠」，每個口罩售價為2.3及2.5元。

（抗疫新階段）