每個4.4至5元 vs. 1至2.5元 獲資助兩企 市面口罩比其他本地貨貴

【明報專訊】政府推出「本地口罩生產資助計劃」時寫明，全球對口罩需求上升以致香港口罩短缺及價格上升，希望藉計劃促進本地口罩生產。政府現時只公布了7間公司共8條生產線獲得資助，有不少香港口罩生產商看準時機設立生產線，生產「香港製造」的口罩欲解決本地口罩供應不足問題，生產商近期已陸續在社交網站上公布預售，甚至已推出市場，每盒口罩價錢由約60至150元不等，比本報記者在市面找到的兩款獲政府資助生產商所生產的口罩之零售價便宜。
以「V CARE MASK」口罩為例，在市面藥房購買一盒50個的售價約為250元，平均每個約5元；至於包裝上標示由步創科技生產的「香港造」口罩，旺角區藥房的售價亦需每個4.4元。反觀其他本地口罩生產商，例如早前已開放預售、近日有現貨供應予客人的「口罩工廠」及「國藥科技」（SPT Mask），前者的特別版口罩每個只需1元，後者售價為每個2.5元。
另有多家生產商已在網上預售的本土口罩，價錢亦只是60多元至100多元。以香港電視（HKTVmall）生產的口罩為例，30個的售價為65元，即每個售價少於2.2元，現時只開放登記抽籤，中籤者月尾才可購買。部分已結束預售的本土口罩商，例如「一合口罩」及「黃廠」，每個口罩售價為2.3及2.5元。