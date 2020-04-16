有生產商未如期供貨 議員質疑借政府之名「搵食」

可申延1月 再逾期撤資助

政府至今批出的8條生產線配額中，步創科技有限公司、威信科技（國際）有限公司及S.E.C. Hong Kong Factory Limited，原預計分別由本月10日、14日及15日起向政府提供口罩，而步創科技獲資助的生產線，亦可在滿足政府需求後另生產2萬個口罩在市場發售。不過，商經局周二晚稱以上生產線均未開始供貨予政府，亦因要視乎生產線何時達到計劃下要求的ASTM及ISO標準，局方未能提供生產線可開始供貨的實際日期。記者翻查計劃的申請指引，生產商如未能在申請書上所載的承諾採購期的目標開始日期前達到相關的生產準則，可申請延期最多一個月，但如無特殊原因及具備充分理由，超過一個月的延期會令資助被撤銷。

步創原定4‧10供貨政府

「香港造」市面賣220元

本報記者在旺角一間藥房購得「香港造」口罩，其包裝盒上註明是香港製造的外科口罩，生產商為步創科技有限公司，公司地址位於紅磡，產品等級標為「合格」。「香港造」口罩的網頁顯示，其產品分10個及50個裝，但無列明價錢、ASTM及ISO標準。

公民黨立法會議員郭家麒批評，口罩生產線由政府「打本」設立，生產的口罩應全以成本價賣回給政府。就有廠家標示獲政府配額而在市面賣口罩，他質疑有人借政府之名「搵食」，將未取得所有認證的產品推出市場，情况反映整個資助計劃充滿漏洞，顯示政府無深思熟慮，只為挽回面子而「藥石亂投」；而口罩零售價高達200多元，亦只有部分市民能負擔，無助弱勢社群，批評政府無周全考慮。

（抗疫新階段）