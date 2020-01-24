V CARE MASK由奧成生產 fb 3月稱準備試產 網民：已見市面有

V CARE MASK在fb專頁簡介，其總部及生產線均設於香港，配備無塵工作間及自動生產線。該專頁於上月10日建立，介紹其香港製造的口罩，隨即吸引網民留言詢問何時訂購或開售。至3月12日，該專頁提到口罩機及原材料已抵工場，準備試產，數日後已有網民留言稱已見市面有售V CARE MASK，詢問是否真貨及生產商背景，更稱銅鑼灣的藥房有很多貨，每盒售價368元，形容「香港製造來搶香港人錢」。

該專頁之後再發文，表示其廠房很早已開始籌備，只是一直未對外公布，又稱開廠房比想像中困難，亦無人手處理對外宣傳，未能逐一回應網民查詢；帖文亦提到，口罩在生產和等待認證時只供應予部分機構及企業試用和作內部認購，公開發售時間稍後再公布。

標誌與V CARE相同 奧成拒受訪

根據政府資料，首批獲政府資助生產口罩的公司分別是「奧成有限公司」及「尚芳製品有限公司」。尚芳早前已在網上預售口罩，記者遂翻查奧成的公司註冊處資料，並到訪其註冊地址，發現公司標誌與V CARE MASK包裝上標誌相同。現場所見，奧成入口同時為停車場出入貨通道入口，推門而入後有另一道鎖上的門，進入該門後便直達廠房，可直接望到疑為無塵車間及口罩生產機器，內有戴口罩、即棄帽及穿著白色工作服的人在工作。廠房職員承認V CARE MASK為其生產的產品，但稱負責人拒絕受訪，只提供一個電郵地址給記者查詢。

記者昨以電郵分別聯絡V CARE MASK和奧成，至截稿前未獲回覆。

（抗疫新階段）