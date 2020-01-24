獲資助口罩商 貨推市面政府未有 V CARE MASK以「政府配額首公司」宣傳 每盒約賣250元

明報記者 鄧俊豐、羅霈潁、彭靜怡

記者昨以電郵聯絡奧成，至截稿前未獲回覆（詳見另稿）。

1700萬資助7企 生產口罩須先供政府

政府3月推出「本地口罩生產資助計劃」，至今批出1700萬元資助7間公司在本地設8條生產線（見表），每月合共優先供應1280萬個口罩給政府，餘下產出的27萬個可在市場出售。其中奧成有限公司獲批資助1條生產線，最高可獲資助額250萬元，該生產線預計由本月20日起計每月平均向政府供應200萬個口罩，另每月生產25萬個口罩供應本地市場。

50個賣240元至300多元

包裝未列公司奧成資料

記者近日到多區藥房觀察，發現一款V CARE MASK品牌口罩充斥市面，每盒賣240元至300多元（50個）不等，其中連鎖化妝品店莎莎全線及網店均有售，售價258元。其包裝盒列出產品符合ASTM F2100第一級防護標準、BFE及PFE都大於95%，並正申請兩項ISO認證等，又列明香港製造，但生產商名稱及地址等資料欠奉。根據V CARE MASK的facebook專頁及部分商店貼出的宣傳，生產商宣稱是「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」。

莎莎本月9日在facebook專頁發放一條長23分鐘的V CARE MASK宣傳片，亦有重複上述說法。其間有網民留言查詢是否由奧成生產，莎莎回覆「是的」，又解釋口罩盒上無條碼，是因為該批口罩屬「首批產品，生產商正完善產品包裝設計」。

記者同時發現，藥房出售的V CARE MASK口罩分藍色和綠色，鰂魚涌一間藥房職員解釋，廠方原聲稱藍色口罩需售予政府，故4月起向藥房供應綠色口罩，但有藥房反映客人喜歡藍色，廠方便恢復供應藍色口罩。根據網民在V CARE MASK的fb專頁留言顯示，該款口罩上月底的零售價一度高達320到368元。

商經局：需時認證未收供貨 違規可收回資助

本報記者要求商經局確認V CARE MASK的生產商是否獲政府資助，該局無明確回覆，但稱由於向政府供應的口罩及其生產設備要達到相關標準和做認證，需時數周至數月，故現時未有獲資助的生產線向政府供貨。至於資助計劃以外生產的口罩，包括簽約前相關公司的產品，或由同一公司無獲資助的生產線生產的口罩，生產商可自行決定其售賣等安排，但仍須符合相關法例要求，例如《商品說明條例》及《消費品安全條例》；若獲批資助的生產線違反計劃條款，政府可中止並索回所有已發放資助，如懷疑涉及違法行為，會轉介執法部門跟進。

海關：沒規定須列生產資料 正了解個案

海關回應稱，《商品說明條例》並沒強制規定在貨品或包裝上必須列明生產資料；然而在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的說明必須正確無誤。就V CARE MASK的情况，海關說正了解及作所需跟進。

（抗疫新階段）

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