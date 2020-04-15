瑪嘉烈負壓系統停頓 醫局：事前不知維修

【明報專訊】住有44名新型冠狀病毒確診者的瑪嘉烈醫院傳染病中心有病房的冷氣及負壓抽風系統前日突然停頓，部分長達34分鐘，醫管局昨表示，初步發現是負壓系統路由器出現不正常運作，令病房抽風及送風系統暫停運作，形容情况罕見，又說事前不知道要維修，否則可提前應變。機電署承認維修前沒通知院方，而之前曾做同類維修，都可在不影響病房運作下完成。醫管局另有8間醫院使用同類系統，已促機電署留意。
機電署承認沒通知院方
瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統前日突停5至34分鐘，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨表示，事發時病人沒離開病房，職員亦換上N95口罩及合適保護裝備，病房內外空氣停止流動，且有多重保護門，認為病毒對外散播風險「極之低」。
庾表示，初步發現是外判承辦商維修時，發現系統有一組路由器不正常運作，令抽風及送風系統暫停運作。至於是因路由器故障，還是維修期間人為操作令負壓系統暫停，庾說仍要調查。她又說，院方事前不知負壓系統會維修，故沒安排應變，事後已提醒承辦商，日後若維修負壓系統要先通知院方。消息指，事發時維修人員暫停了系統的數據器（modem），其後負壓抽風系統停止運作，事前醫院不知維修期間負壓抽風系統會停運。
維修發現路由器故障
據醫管局，東區、瑪麗、伊利沙伯、大埔那打素、威爾斯、屯門、明愛及將軍澳醫院都用相同設備。庾慧玲說，已要求機電署特別留意，避免發生同類事件。
另外8院用相同設備
機電署表示，之前曾做同類維修，均在沒影響病房的運作下完成，事前評估風險不高 ，故維修前沒通知院方，日後會與醫管局加強溝通。
香港工程師學會理事張年生認為，故障的路由器可能是建築管理系統（building management system，BMS）的一部分，BMS可控制通風、水電等不同系統，當中或用路由器傳輸數據。他估計事故有3個可能，一是維修人員原本想關掉路由器，但按錯掣關了其他系統；二是因路由器故障，人員將整個BMS重新啟動，令負壓系統亦隨之重啓；三是事故可能與路由器無關，只是剛好在維修路由器期間，負壓系統因供電等問題「跳掣」。
香港專業教育學院（青衣分校）工程系講師何建勳則稱，負壓系統有多個組件，例如感應器會收集病房氣壓，再將資料傳給控制器，控制器分析後再傳資料給執行裝置、如摩打，他估計事故中故障的路由器可能是各個組件之間傳輸資料裝置，若路由器故障會令系統停頓。