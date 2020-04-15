瑪嘉烈負壓系統停頓 醫局：事前不知維修

機電署承認沒通知院方

瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統前日突停5至34分鐘，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨表示，事發時病人沒離開病房，職員亦換上N95口罩及合適保護裝備，病房內外空氣停止流動，且有多重保護門，認為病毒對外散播風險「極之低」。

庾表示，初步發現是外判承辦商維修時，發現系統有一組路由器不正常運作，令抽風及送風系統暫停運作。至於是因路由器故障，還是維修期間人為操作令負壓系統暫停，庾說仍要調查。她又說，院方事前不知負壓系統會維修，故沒安排應變，事後已提醒承辦商，日後若維修負壓系統要先通知院方。消息指，事發時維修人員暫停了系統的數據器（modem），其後負壓抽風系統停止運作，事前醫院不知維修期間負壓抽風系統會停運。

維修發現路由器故障

據醫管局，東區、瑪麗、伊利沙伯、大埔那打素、威爾斯、屯門、明愛及將軍澳醫院都用相同設備。庾慧玲說，已要求機電署特別留意，避免發生同類事件。

另外8院用相同設備

機電署表示，之前曾做同類維修，均在沒影響病房的運作下完成，事前評估風險不高 ，故維修前沒通知院方，日後會與醫管局加強溝通。

香港工程師學會理事張年生認為，故障的路由器可能是建築管理系統（building management system，BMS）的一部分，BMS可控制通風、水電等不同系統，當中或用路由器傳輸數據。他估計事故有3個可能，一是維修人員原本想關掉路由器，但按錯掣關了其他系統；二是因路由器故障，人員將整個BMS重新啟動，令負壓系統亦隨之重啓；三是事故可能與路由器無關，只是剛好在維修路由器期間，負壓系統因供電等問題「跳掣」。

香港專業教育學院（青衣分校）工程系講師何建勳則稱，負壓系統有多個組件，例如感應器會收集病房氣壓，再將資料傳給控制器，控制器分析後再傳資料給執行裝置、如摩打，他估計事故中故障的路由器可能是各個組件之間傳輸資料裝置，若路由器故障會令系統停頓。

（抗疫新階段）