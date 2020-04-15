衛署：28日無新增 疫情方算受控

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超解釋，一般將傳染病的疫情受控定在連續28日無新個案，假設偵測出社區感染的能力達70% 時，統計學上連續28日都無新個案，代表社區內無新增個案的機會大於95%。

梁子超稱，檢測率在現實中若少於70%，即使連續28日無新個案亦不代表疫情全受控。他建議應持續為出現上呼吸道病徵的人士驗病毒，私家醫生參與的化驗計劃中，有2%個案確診，他認為比率跌至0.1%或以下才較「安心」，亦可靠數據高低判斷需否調節防疫措施。

另一疫情指標是源頭不明的本地個案，梁子超表示，這主要反映社區中是否正出現大型隱形傳播，源頭不明的本地個案愈多，代表社區中愈多不可追蹤的隱形傳播鏈，愈難單靠隔離防疫，反之即愈少。他認為，無論是否源頭不明，本地個案本質上已流入過社區，可造成傳播，如所有本地個案的每日新增速度持續在個位數，可開始恢復社會運作，舉例目前情况持續至本月23日，即高危處所關閉令完結當日，就有條件「解禁」。

（抗疫新階段）