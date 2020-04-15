莫華倫確診康復返港 檢疫復陽 再有留學生檢疫後自驗確診 醫生促堵漏

昨3宗輸入個案 連續3日單位數

本港昨增3宗確診，全屬輸入個案，年齡介乎16至53歲，累計個案增至1013宗，包括一宗疑似個案。昨確診的兩名學生和一名美國回港男子中，二人在亞博檢測中心被發現。

不過，一名22歲英國留學生上月24日回港，當時毋須留樣本化驗，一直無病徵，但完成家居檢疫後因擔心再去私家醫院化驗，其後確診，化驗結果顯示其病毒量低，衛生防護中心認為其傳染性可能較低但不能排除可能，其密切接觸者需檢疫。

莫華倫現無病徵 料非二次感染

此外，本港昨發現海外確診者康復返港後再化驗呈陽性，涉一名61歲、曾在泰國確診的男子。消息指，他是歌唱家莫華倫。他本身有長期病，曾到過德國、美國和意大利，3月15日發燒，在泰國接受治療後康復，4月11日樣本化驗為陰性並獲健康證明，12日乘CX708回港，但在香港亞博留樣本化驗後發現再呈陽性，目前無病徵。由於病人無病徵，中心相信他是感染後期仍有小量病毒被檢出，而非二次感染。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，肺炎一般不會影響長遠肺功能，但小部分新型冠狀病毒病人出現較嚴重和持續較長時間的肺炎，早前本港就曾有2、3名病人剛出院時的肺功能跌兩至三成。他指出，有關情况屬少數，而肺功能可慢慢恢復，相信對患者唱歌影響不大。

此外，就有留學生完成檢疫才確診，梁子超稱反映現有漏洞。他解釋，如只在檢疫開始時檢測，在檢疫期間發病的個案就會走漏，因此在檢疫期將近完結時應再驗測，減少再次如今次般「走漏」。如本港試劑不足以每個個案驗兩次，梁認為可在建成更多檢疫中心時，在檢疫中心者只需臨完成檢疫時驗一次，在家居檢疫者則驗兩次。

衛署：積極研對策 或再驗部分人

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到近期有完成檢疫者接受化驗發現是陽性個案，會積極考慮對策，但稱若要為所有數萬名接受家居檢疫做第二次化驗未必能做到，會考慮為部分檢疫者，如新抵港者、高危人士或來自某些地區來港者再做化驗，亦歡迎市民自行找醫生化驗。

衛生防護中心總監黃加慶稱，過去數日復活節假，部分私家醫生無就診、市民亦未必求醫，故每日化驗少於1000個。張竹君稱，或有隱形傳播鏈未被發現，籲市民保持社交距離。黃續稱，近日疫情稍紓緩、減憂心，但呼籲市民繼續避免群聚等，免病毒傳開，「不想醫護人員百上加斤」。

明報記者

（抗疫新階段）