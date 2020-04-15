非日用品物流跌95% 業界冀減倉租

空運協會：貨量跌五成 倉庫可踢波

香港空運運輸業協會副會長林志偉說，因客運航班幾乎完全停飛，貨量大跌五成，倉庫只剩一半貨，「難聽啲，個場可以踢波」。他說其公司有共7萬方呎倉庫，月租近百萬元，租金佔成本逾半。他說協會有60個公司會員，有4間公司近月已倒閉。

易志明說，2月時業界影響仍較少，但自3周前起，國際貨運非日用品有95%貨物取消或延期赴運，「海外大幅削減訂單，做好的貨不送出，送了都暫不付款」，惟業界仍要支付人工及租金，而租金佔成本超過六成，擔心業界出現倒閉潮，估計或有1500間物流公司倒閉，涉及7萬名員工。他期望業主們可以減租，與物流業界共渡難關。

香港運輸物流學會副會長徐翰恩說，物流業界倉庫面積有大有小，但最少都有一萬方呎以上，每呎月租最便宜也要20元，只計租金成本，每月亦達數十萬元。

香港物流協會會長袁美儀說，曾就減租一事聯絡地產商，但未有任何回應，亦有部分小業主已自行減租。她期望業主可減租一半，為期6個月，讓行業能夠維持營運。

（抗疫新階段）