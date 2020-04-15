新巴城巴凍薪 工會批輸打贏要

工會：公司約收4億補貼

員工一個仙都無

新巴城巴表示，即使實施緊縮成本措施，亦將獲政府補貼，但估計疫情後客量回升，以及獲政府批准去年8月提交的票價調整申請，本年度仍不能扭轉虧蝕情况，故決定凍薪一年，期望可助公司持續營運，強調無裁員計劃，亦不會削減基本薪酬。

新巴職工會理事長林錦標表示，即使政府無工資補貼，公司也要留司機，但申領補貼後員工卻「一個仙都無」，斥公司輸打贏要，而員工自願放無薪假，去年更在施放催淚彈下上班，與公司共渡時艱，卻連「鼓勵性加薪」都沒有。城巴職工會稱，城巴2018/19年度財務報告顯示盈利達2300多萬元，粗略估算城巴在政府補貼下可收取約4億元，包括1.7億元工資補貼，認為公司不應將補貼「據為己有」。城巴職工會理事長許漢傑認為公司經濟情况並非這麼差，資方只想以疫情令員工無加薪期望。

九巴及龍運回覆本報查詢時稱，近兩周客量需求比正常客量大減四成，政府亦暫停處理加價申請，正面臨極大經營困難，但目前沒有裁員、減薪或強制放無薪假的計劃，亦一直按恒常薪酬調整機制，並因應市場情况及公司財政能力等作檢討，亦會聆聽員工意見。

（抗疫新階段）