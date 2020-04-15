綠巴營辦商納政府補貼 林鄭：問過陳帆點解漏咗

小巴營運商誠運有限公司負責人梁浩才說，公司營運來往葵盛邨至葵芳、進出葵涌碼頭等路線，因應停課，早上時段人流大減，生意下跌三成，加上早前公司把所有小巴由16座換成19座，現金流壓力大，股東要「撲水」出糧。

林鄭月娥昨稱綠色小巴的客運營業證持有人可獲一筆過每輛車3萬元撥款，而綠色小巴的司機若有供強積金，可申領工資補貼。至於為何早前公布時遺漏綠色小巴，她說：「我都問過（運房局）陳帆局長，點解你漏咗綠巴。」

業界籲補貼65歲以上司機

捷溢投資負責人魏沛揚旗下有109輛小巴，員工300多人。他說即使小巴泊着不用，計及維修保養、保險等，每月支出都要3萬元，認為綠巴也可領補貼是「好的開始」。

魏續說，綠巴司機逾半是65歲以上，已不用供強積金，因而未能申領工資補貼，認為專線小巴的營運資料都要交到運輸署，亦有大量資料可證明聘用員工多年，期望政府可補貼業界65歲以上司機的工資。他說，疫情前小巴業界鬧「司機荒」，冀司機「保得就保」，促政府支援業界。

（抗疫新階段）