港鐵收八折 部分路線平巴士三成 議員批政府補貼傾斜不公 小巴業料失兩成客

明報記者 黃俊鋒 鍾妍

目前港鐵八達通成人車費每程已計算3.3%優惠。港鐵回覆，7月實施的新優惠以八達通原價，即先撇除3.3%優惠後，才再減免20%車費。本報以此推算港鐵新票價，並比較其他行駛類似路線的巴士及小巴票價，當中新界東到港島隧巴路線較受影響。舉例由粉嶺往灣仔，現時港鐵票價20.8元，九巴978線則收24.3元，但港鐵減價後，新票價減至17.2元，與978線票價差距擴大，港鐵由便宜14%，擴大至便宜29%。而由大埔往中環，港鐵減價後亦較九巴307線便宜32%（見表）。

部分由貴過巴士變平過

此外，有港鐵車程目前較小巴及巴士路線貴，減價後則變為較便宜，例如由沙田往黃竹坑，港鐵收費由18.2元減至15元，屆時會較九巴及城巴聯營170線的17元便宜。而顯徑到大圍的港鐵收費由3.8元減至3.1元，亦較行駛相同路線綠色小巴803K的3.7元便宜16%。

至於由新界西往港島，減價後港鐵亦與巴士收費差距收窄，例如由屯門往灣仔，港鐵收費由27.5元減至22.6元，而類似路線的九巴960及961線為20.8元，港鐵收費由貴24%，縮窄至貴9%。

田北辰：巴士港鐵功能不同

公民黨譚文豪認為，港鐵減價料吸引更多市民乘搭，並搶走小巴及巴士客量，批評政府措施傾斜港鐵，但無補貼小巴及巴士票價，造成不公，建議政府應向巴士及小巴提供票價補貼。實田圓桌田北辰認為小巴及巴士與港鐵功能不同，加上市民出行習慣不易改變，相信不會構成太大影響。

小巴營辦商捷溢投資負責人魏沛揚認為，港鐵減價料對生意不利，如旗下來往鑽石山到奧運站的70號線，因線道與港鐵重疊，相信減價後港鐵會搶走部分乘客。公共小型巴士總商會主席凌志強預料，小巴在港鐵減價後會流失一成至兩成客量，但小巴靈活性較港鐵高，仍有一定市場。

九巴回覆稱，樂見政府任何能紓緩市民及業界困境的措施。新巴城巴則稱，預計港鐵短期減價兩成對巴士客量有一定影響，而目前營運面對極大困難，未有空間再提供票價優惠。

政府：巴士車資具競爭力

運房局回覆稱，考慮到專營巴士及綠色小巴營辦商經營狀况及財政困難，即使政府願承擔一半支出，他們都不可能承擔另一半支出，以推出車費減免，因此政府亦建議下半年起降低現行「公共交通費用補貼計劃」門檻，由400元調低至200元，以惠及所有出行市民；而專營巴士及綠色小巴的車資調整不及港鐵頻密，車資水平一般較港鐵具競爭力。

（抗疫新階段）