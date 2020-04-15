浸大音樂系面試 預錄代即場演奏

理大紡織改視像面試 取消繪圖測驗

不少大學學科設面試甄選學生，理大紡織及服裝學系副教授葉曉雲稱，以往中學文憑試（DSE）放榜後，學系會安排部分申請人面試，包括面談及繪圖測驗。她說，測驗讓考生發揮創意，以繪畫演繹題目，今年因應疫情，學系決定將面談改以視像會議程式進行，並考慮取消測驗。

葉曉雲說，網上面試時考官無法監考，難保證繪圖測驗沒有「代筆」問題，或損公平，學系因而考慮取消測驗。她說，面試考生均須提交作品集，並在面談時簡介其創作意念，考官仍可透過畫作，檢視考生畫畫技巧、設計等，因此美學較佳考生毋須擔心無法展現才能。

至於大學的音樂系，一般要求面試考生即場演奏。浸大音樂系邀請部分報讀學生放榜前面試，今年以網上形式進行。面試考生原本須即場演奏，現改為提交演奏兩段樂章的錄影片段，亦毋須應考有關樂理及音樂史的測驗。學系辦公室稱，考生預錄表演「可以錄好多次」，與臨場發揮不同，惟此為「疫情下沒辦法中的辦法」。

考生網上面試時不與考官「面對面」同場，亦毋須親赴面試場地，學友社學生輔導顧問吳寶城說，就算如此考生亦不宜過度放鬆，令自己無法集中，影響表現。他又說，考生雖然與考官隔着屏幕，但亦應與其保持眼神接觸，免被扣分。吳寶城續說，面試考生衣著應莊重，以示尊重，並建議避免在嘈吵或雜亂的環境進行網上面試。

科大、城大及教大表示，因應疫情發展，所有入學面試將改以網上形式進行；港大稱大部分課程改為網上面試，其他課程會視乎疫情再決定；浸大、理大及嶺大則表示，會按疫情發展情况，公布收生面試安排。

明報記者 黃焯謙

（抗疫新階段）